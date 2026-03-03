ANI confirmată în instanță: Dominic Fritz, în conflict de interese. PUSL cere demisia imediată

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, se află în centrul unui scandal de integritate, după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unui conflict de interese, iar instanța a confirmat această situație.

Potrivit raportului ANI și declarației de avere, în campania electorală din 2020, Dominic Fritz a contractat un împrumut de 25.000 de lei de la un consilier local USR, Răzvan Negrișanu. Ulterior preluării mandatului de primar, Fritz a semnat un act administrativ în beneficiul unei societăți reprezentate de persoana care îl împrumutase în campanie.

Decizia ANI a fost confirmată de Curtea de Apel Timișoara, consolidând astfel concluzia privind existența conflictului de interese.

În acest context, PUSL solicită demisia edilului.

„Lucrurile în acest caz sunt extrem de simple: ANI a stabilit că Dominic Fritz a fost în conflict de interese, Curtea de Apel Timișoara a confirmat această decizie. Iar Dominic Fritz ignoră acest fapt și refuză să demisioneze. Indiferent de căile de atac încă disponibile, încălcarea standardelor etice și legale este evidentă! Timișorenii sunt sfidați de Dominic Fritz, cel care și-a câștigat mandatul promițând integritate. Dominic Fritz trebuie să demisioneze”, a transmis Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL.

Cazul ridică semne serioase de întrebare privind standardele de integritate în administrația locală și responsabilitatea politică a celor aleși în funcții publice.