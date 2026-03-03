Alarmele nu mai sună miercuri în România. De ce s-a amânat exercițiul de alarmare. Arafat: „Evităm să creadă unii că se întâmplă ceva”

Raed Arafat a explicat de ce s-a amânat exercițiul de alarmare „Miercurea Sirenelor”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Agerpres Foto/ IGSU

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, marţi, că decizia de a amâna exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru mâine, 4 martie 2026, este una normală, în contextul declanşării războiului în Iran, pentru a nu lăsa loc interpretărilor din partea populaţiei care nu ştie de exerciţiu.

„Decizia noastră este de a amâna, de a informa mai bine, de a veni cu un calendar de testări care va fi pe următoarea perioadă şi la momentul la care vom fi siguri că populaţia a fost informată corect, bineînţeles ieşind din situaţia în care suntem acum şi în contextul actual să facem aceste teste şi să reluăm testarea sirenelor, aşa cum se întâmplă şi în alte ţări, aşa cum se întâmpla la noi până la începutul perioadei pandemiei”, a spus Arafat, la sediul MAI.

El a precizat că sirenele trebuie testate, deoarece acest exerciţiu face parte din rezilienţa şi pregătirea populaţiei şi autorităţile trebuie să fie sigure că sirenele funcţionează.

„Este normal ca în perioada asta, având în vedere situaţia, să evităm unele interpretări sau chiar unii care să nu ştie de exerciţiu şi să creadă că se întâmplă ceva, să informăm mai bine şi să revenim cu calendarul peste o perioadă”, a explicat Arafat.

Exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate şi necesitatea unei informări publice mai ample, a anunţat marţi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Conform sursei citate, exerciţiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine; ele au un rol clar - verificarea capacităţii reale de funcţionare a sistemului şi familiarizarea populaţiei cu semnalele de alarmare şi semnificaţia acestora. Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de risc.