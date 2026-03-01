ANAF a impus plăţi de peste 532 de milioane de euro, după controalele din 2025. Domeniile în care au găsit cele mai multe nereguli

ANAF a impus plăţi de peste 532 de milioane de euro, după controalele din 2025. Sursa foto: Getty Images/ Agerpres Foto

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat 33.839 de controale fiscale în anul 2025, în creştere cu 7,2% faţă de cele 31.562 de verificări derulate în 2024, notează Agerpres. "Referitor la sumele stabilite suplimentar la buget, ca urmare a acţiunilor de control antifraudă efectuate în anul 2024, au fost cuantificate creanţe suplimentare în valoare totală de 2,176 miliarde lei, iar în anul 2025, în cuantum de 2,663 miliarde lei (aproximativ 532 de milioane de euro)", menţionează ANAF.

"Cu privire la numărul controalelor fiscale efectuate, în anul 2024, au fost efectuate un număr total de 31.562 controale fiscale, care au vizat 27.082 contribuabili, dintre care: 810 mari contribuabili, 2.031 contribuabili mijlocii, 22.432 contribuabili mici, 1.704 persoane fizice şi 105 nerezidenţi. În anul 2025, au fost efectuate un număr total de 33.839 controale fiscale, care au vizat 29.417 contribuabili, defalcate pe categorii de contribuabili, astfel: 571 mari contribuabili, 1.753 contribuabili mijlocii, 23.525 contribuabili mici, 3.173 persoane fizice şi 395 nerezidenţi", potrivit ANAF.

Domeniile economice cu cele mai multe nereguli identificate în 2024, ca urmare a activităţilor de control, au fost: energetic, comerţ cu produse nealimentare, transporturi rutiere de persoane, servicii în domeniul auto, comerţ cu autoturisme, construcţii, comerţ cu produse alimentare, transport de mărfuri şi alte activităţi de prestări servicii.

Domeniile cu cele mai multe nereguli în 2025

În 2025, domeniile de activitate în care s-au identificat cele mai multe nereguli au fost: transporturi rutiere de persoane, comerţ cu produse nealimentare, construcţii, comerţ cu autoturisme, comerţ electronic, deşeuri reciclabile şi comerţ cu produse alimentare.

În privinţa rezultatelor controalelor antifraudă în sectoarele cu risc fiscal ridicat, pentru anul 2024, în cadrul acţiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.055 de sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări), în valoare de aproximativ 260 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 38 sancţiuni, în valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, în sectorul HoReCa (restaurante, baruri şi cluburi) au fost aplicate 946 sancţiuni, în valoare de aproximativ 7,9 milioane lei, în sectorul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii au fost aplicate 16 sancţiuni, în valoare de peste 50.000 lei, în comerţul online au fost aplicate 84 sancţiuni, în valoare de aproximativ 0,5 milioane lei, iar în domeniul prestărilor de servicii, precum cele turistice, sportive, medicale, de estetică şi reparaţii auto, au fost aplicate 2.117 sancţiuni, de aproximativ 16,6 milioane lei.

Pentru anul 2025, în cadrul acţiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.007 sancţiuni contravenţionale (amenzi şi confiscări), în valoare de aproximativ 39 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 258 sancţiuni, cu o valoare totală de aproape 123 de milioane lei, în sectorul HoReCa - 837 de sancţiuni, în valoare de circa 14,8 milioane lei, în sectorul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii - 45 de sancţiuni, în valoare de peste 0,5 milioane lei, în comerţul online - 108 sancţiuni, de aproximativ 14,7 milioane lei, iar în domeniul prestărilor de servicii - 2.836 de sancţiuni, în cuantum de aproape 27 de milioane lei.

"Comparativ cu anul precedent, indicatorii de rezultat au înregistrat creşteri, respectiv numărul contribuabililor verificaţi cu 8,6%, valoarea amenzilor contravenţionale cu 7,5%, numărul actelor de sesizare cu 145,5%, valoarea prejudiciilor din actele de sesizare cu 40,3% şi valoarea implicaţiilor fiscale cuantificate în procese-verbale cu 22,4%", arată instituţia.

Cine a fost verificat

Referitor la numărul total al acţiunilor de control fiscal (inspecţii fiscale, verificări documentare şi controale inopinate) efectuate în anii 2024 şi 2025, în perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost realizate 62.221 acţiuni de control la contribuabili persoane juridice şi fizice, dintre care 21.387 inspecţii fiscale (15.908 la persoane juridice şi 5.479 la persoane fizice), 29.321 verificări documentare (20.969 la persoane juridice şi 8.352 la persoane fizice) şi 11.513 controale inopinate (8.945 la persoane juridice şi 2.568 la persoane fizice).

În urma acestor acţiuni au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în valoare totală de aproximativ 6,4 miliarde lei, din care circa 5,6 miliarde lei ca urmare a inspecţiilor fiscale (aproximativ 5,46 miliarde lei la persoane juridice şi 97 milioane lei la persoane fizice) şi aproximativ 862 milioane lei în urma verificărilor documentare (circa 812 milioane lei la persoane juridice şi 50 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligaţii suplimentare au fost industria prelucrătoare, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală 356 de sesizări.

În perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost efectuate 68.045 acţiuni de control fiscal, dintre care 20.806 inspecţii fiscale (15.041 la persoane juridice şi 5.765 la persoane fizice), 37.243 verificări documentare (26.802 la persoane juridice şi 10.441 la persoane fizice) şi 9.996 controale inopinate (7.796 la persoane juridice şi 2.200 la persoane fizice).

În urma acestor controale au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare în valoare totală de aproape 4,35 miliarde lei, din care circa 3,4 miliarde lei ca urmare a inspecţiilor fiscale (aproximativ 3,29 miliarde lei la persoane juridice şi 108 milioane lei la persoane fizice) şi aproximativ 951 milioane lei în urma verificărilor documentare (circa 853 milioane lei la persoane juridice şi 98 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare au fost industria prelucrătoare, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul şi construcţiile.

De asemenea, au fost înaintate organelor de urmărire penală 480 de sesizări.