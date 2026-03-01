20 de elevi şi patru profesori din Suceava, blocaţi în Dubai. Profesoară: "A fost panică, am adăpostit copiii în subsolul hotelului"

20 de elevi şi patru profesori din Suceava, blocaţi în Dubai. Sursa foto: captură video

20 de elevi şi patru profesori de la Colegiul Naţional "Petru Rareş" din Suceava sunt blocaţi în acest moment în Dubai. Aceştia sunt organizaţi în două grupuri: unul de 10 elevi, însoţiţi de profesori şi un altul, tot de 10 copii, care au mers acolo pe cont propriu. Profesoara Laura Salciuc, care se află alături de elevi la Dubai, a descris, la Antena 3 CNN, cum au reacţionat copiii din cauza rachetelor trimise din Iran.

"Acum suntem bine. Atmosfera este calmă, liniştită, obişnuită pentru o seară în Dubai. Însă aseară (n.r. - sâmbătă) am fost mai stresaţi, a fost şi o zi lungă. Noi am mers până la aeroport în speranţa că vom ajunge acasă. Zborul nostru venea spre noi, că l-am urmărit pe radar, dar în Arabia Saudită s-a întors şi astfel am fost nevoiţi să ne întoarcem la hotel.

Cei de la agenţie ne-au luat şi ne-au cazat la un hotel în oraş. De atunci, stăm aici, suntem bine. Noi trebuia să ajungem sâmbătă în ţară. Din nefericire, nu am putut zbura, pentru că traficul aerian este închis. Am luat legătura cu Consulatul, le-am spus că suntem cu elevi, ne-au cerut să completăm un document. Ne-au recomandat să luăm legătura cu agenţia.

Nu ne-a oferit nimeni o dată exactă când ar urma să plecăm.

A fost panică aseară. La scurt timp după cazare, am primit alertă pe telefon. Am luat copiii, i-am dus la subsol, unde am stat până cei de la hotel ne-au informat că totul e în regulă", a afirmat profesoara Laura Salciuc, de la Colegiul Petru Rareş din Suceava.