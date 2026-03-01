Semnal de alarmă tras în Europa: Celule adormite iraniene se pot răzbuna după uciderea lui Khamenei

<1 minut de citit Publicat la 19:47 01 Mar 2026 Modificat la 20:00 01 Mar 2026

Semnal de alarmă tras în Europa: Celule adormite iraniene se pot răzbuna după uciderea lui Khamenei sursa foto: Getty

Marc Henrichmann, preşedintele Comisiei parlamentare germane responsabile cu controlul serviciilor secrete, a avertizat, duminică, asupra pericolului pe care îl reprezintă, pentru Europa, "celule adormite iraniene" de pe continent, după uciderea ayatollahul Ali Khamenei. ”Măsuri de represalii, ale unor celule iraniene adormite în Europa, nu pot să fie excluse”, a afirmat oficialul german, notează Iran International.

Măsurile de represalii, inclusiv cele ale celulelor adormite iraniene din Europa, nu pot fi excluse după ce atacurile americane și israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat duminică un important parlamentar german.

"Regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri în trecut că își desfășoară teroarea dincolo de propriile granițe”, a declarat Marc Henrichmann.

Germania susţine SUA

Guvernul german împărtăşeşte obiectivul SUA de a pune capăt programelor nuclear şi balistic ale Iranului, a declarat cancelarul Friedrich Merz duminică, care a atras totuşi atenţia asupra riscurilor existente, notează Agerpres.

''Împărtăşim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii şi oprit armamentul nuclear şi balistic periculos'', a declarat Merz în faţa presei.