Decizia pe care a luat-o NATO pentru a apăra ţările din Alianţă de posibilele ameninţări dinspre Iran

1 minut de citit Publicat la 21:12 01 Mar 2026 Modificat la 21:29 01 Mar 2026

Foto: Hepta

NATO a anunţat că își ajustează forțele pentru a contracara „potențialele amenințări” după atacurile Iranului. Comandantul suprem al NATO în Europa, Alexus Grynkewich, urmărește „îndeaproape” evoluțiile din Iran și din Orientul Mijlociu și adaptează forțele după cum este necesar, notează Times of Israel, care citează un comunicat publicat pe X.

Alexus Grynkewich „a ajustat și va continua să ajusteze forţele NATO pentru a asigura securitatea celor 32 de state membre și pentru a apăra Alianța de potențialele amenințări”, se arată într-un comunicat NATO publicat pe X.

Amenințarea este reprezentată de „rachete balistice sau vehicule aeriene fără pilot (drone), provenite din această regiune sau din alte regiuni”.

MApN, anunţ despre Scutul de la Deveselu

Ministerul Apărării Naționale a transmis, duminică seară, în contextul războiului din Orientul Mijlociu , că „nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național" şi că s-au dispus „măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată".

„Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele", a comunicat MApN.