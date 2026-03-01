Oana Ţoiu: Cetăţenii români sunt în siguranţă, la cazare. Recomandăm prudenţă privind deplasarea pe cale terestră spre frontiere

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, duminică seară, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, că "din informaţiile pe care le avem, toţi cetăţenii României sunt în siguranţă", la cazările pe care le au în ţările afectate de conflict. Ea a adăugat că, după o şedinţă cu alţi miniştri din UE, recomandările sunt "prioritizarea siguranţei personale şi prudenţă în a alege inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de frontieră".

"Din informaţiile pe care le avem, toţi cetăţenii României sunt în siguranţă. Grupurile de copii care au călătorit în zonă sunt cu însoţitori adulţi şi în legătură directă cu echipele noastre consulare.

Suntem într-un context de anxietate crescută. Am alocat suploimentare în call center-ul central şi la nivelul misiunilor.

Tocmai am terminat şedinţa Consiliului Afacerilor Externe, convocată de înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi de Securitate. Am discutat cu ceilalţi miniştri din UE felul în care vedem evoluţiile recente din Orientul Mijlociu. Situaţia din Israel şi Iran rămâne tensionată.

Reiau concluzia foarte importantă: cetăţenii români sunt în siguranţă, ţările din regiune au reuşit să-şi apere spaţiul aerian. Cetăţenii români sunt în siguranţă, la cazare, şi nu avem indicii că nivelul de siguramţă e diferit în zilele care urmează.

Cele mai multe state din UE oglindesc abordarea pe care o avem şi noi, aceea de a ţine cont de recomandările ţărilor în care se află cetăţenii. Recomandarea este prioritizarea siguranţei personale şi prudenţă în a alege inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de frontieră", a declarat Ţoiu.