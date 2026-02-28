Zboruri anulate pe Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Companiile care au anunțat suspendarea curselor

1 minut de citit Publicat la 11:37 28 Feb 2026 Modificat la 11:49 28 Feb 2026

Compania aeriană WizzAir a anunțat, sâmbătă, că va suspenda toate zborurile către și dinspre Israel, Abu Dhabi și Amman. Foto: Profimedia Images

UPDATE Compania aeriană WizzAir a anunțat, sâmbătă, că va suspenda toate zborurile către și dinspre Israel, Abu Dhabi și Amman, în contextul atacurilor care au loc în Orientul Mijlociu. De asemenea, TAROM a anunțat că suspendă până în 3 martie toate zborurile către Tel Aviv.

UPDATE Lufthansa a suspendat zborurile către și dinspre Dubai pentru două zile și zborurile către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Oman până pe 7 martie.

UPDATE TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv, în perioada 28 februarie – 3 martie inclusiv.

Astfel, sunt anulate zborurile OTP–TLV și TLV–OTP precum și a cursele de retur aferente:

- 28 februarie: RO155 OTP–TLV

- 1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP

- 2 martie: RO155 OTP–TLV

- 3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

Știrea inițială

Decizia WizzAir este luată până în 7 martie.

Compania a comunicat că totți pasagerii care au bilete cumpărate pe aceste rute trebuie să o contacteze ca să vadă ce opțiuni au.

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă erau programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv: WizzAir 3160 Tel Aviv - Bucureşti şi WizzAir 3263 Bucureşti - Tel Aviv, Hisky 8672 Tel Aviv - Bucureşti şi Hisky 237 Bucureşti - Tel Aviv, TAROM 155 Bucureşti - Tel Aviv, El Al 572 Bucureşti - Tel Aviv.



Cursa Animawings 4432 Bucureşti - Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.



Pe parcursul zilei sunt aşteptate să aterizeze mai multe curse "ferry" (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să îşi parcheze în siguranţă aeronavele pe aeroporturile din Bucureşti, a mai precizat CNAB.



Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un "atac preventiv" împotriva inamicului său declarat "pentru a elimina ameninţările".