Celula de criză la MAE, după atacurile din Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan, informat despre situația din Iran și Israel

2 minute de citit Publicat la 12:02 28 Feb 2026 Modificat la 12:03 28 Feb 2026

Oana Țoiu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă / sursă foto: Profimedia Images

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă că a convocat Celula de Criza MAE, după ce Israelul și SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului. Totodată, consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a precizat că președintele Nicușor Dan a fost informat despre situația din Orientul Mijlociu.

„În contextul evoluțiilor recente de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în zonă și menține contactul constant cu echipele noastre din misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune.

Pentru gestiunea operativă a aspectelor securitare, politice și consulare am convocat Celula de Criza MAE.

Personalul diplomatic și consular al României din Tel Aviv, Haifa, Ramallah și Teheran este în siguranță și își continuă activitatea de sprijin pentru cetățenii români”, a precizat ministrul.

Oana Țoiu a mai transmis că „spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale”. Ea le recomandă românilor care se află în Israel să respecte instrucțiunile autorităților locale și să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice

„Având în vedere deteriorarea situației am decis, începând de ieri, retragerea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie.

Am reluat recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice călătorie în Statul Israel (nivel de alertă 8 din 9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE) - https://mae.ro/travel-alerts/2938

Cetățenii români aflați deja în Israel sunt rugați:

• să respecte instrucțiunile autorităților locale;

• să se adăpostească în spațiile special amenajate în cazul declanșării alarmelor;

• să evite deplasările în apropierea zonelor de frontieră cu Liban, Siria și Fâșia Gaza;

• să evite zonele aglomerate și demonstrațiile publice.

În prezent, spațiul aerian israelian este închis, fără o estimare clară privind reluarea zborurilor comerciale”, a mai transmis Oana Țoiu.

Cetățenii români aflați în Israel sunt rugați să contacteze Ambasada României la Tel Aviv sau Consulatul General al României la Haifa, să își anunțe prezența și să transmită datele de contact pentru a putea fi sprijiniți în situații de urgență.

De asemenea, MAE recomandă descărcarea aplicației "Călătoreşte informat" (https://tinyurl.com/47fne5ad), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a precizat că președintele Nicușor Dan a fost informat despre aceste atacuri și că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român.

„În urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că:

- în ciuda disfuncționalitătii rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran;

- că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran;

- că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român;

- că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe”, a transmis Marius Lazurca.

Israelul și SUA au lansat un atac preventiv asupra Iranului, sâmbătă dimineață. În Ierusalim, sirenele de alarmă sună în cazul unei riposte iraniene