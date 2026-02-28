De ce a atacat Israelul preventiv Iranul și cum poate profita politic Netanyahu

Publicat la 12:47 28 Feb 2026

Pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, Iranul a fost, de multă vreme, subiectul central și tema definitorie a discursului său politic, scrie CNN. Ani la rând, Netanyahu a avertizat asupra pericolului nuclear reprezentat de Teheran și asupra agresiunii sale în regiune, o campanie care a culminat cu Operațiunea „Rising Lion” a Israelului din iunie 2025, la care s-au alăturat ulterior și Statele Unite.

Acum, atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului ar putea să-i consolideze poziția lui Netanyahu pe măsură ce se apropie alegerile.

Oficial, scrutinul este programat pentru octombrie 2026, deși tensiunile din coaliție ar putea devansa data.

Netanyahu spune că atacurile asupra Iranului fac parte din răspunsul mai larg al Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. El le prezintă ca pe o încercare de a schimba echilibrul în Orientul Mijlociu, iar criticii susțin că astfel încearcă și să mute atenția de la eșecurile de securitate care au precedat atacul asupra Israelului.

Netanyahu și-a consolidat totodată legăturile cu președintele Donald Trump, transformându-le într-un pilon al mesajelor sale din an electoral.

Atacurile au redus temporar la tăcere vocile opoziției, deoarece crizele de securitate din Israel tind să producă un efect de „raliere în jurul drapelului”.

„Israelul este puternic, IDF și Forțele Aeriene sunt puternice, superputerea lumii este alături de noi. În astfel de momente, suntem împreună și câștigăm împreună. Nicio coaliție sau opoziție, doar o singură națiune și un singur IDF în spatele căruia stăm cu toții.”, a declarat sâmbătă dimineață liderul opoziției, Yair Lapid.

Totuși, nu se știe clar care sunt consecințele politice. Operațiunea „Rising Lion” din iunie i-a adus lui Netanyahu doar o creștere modestă și de scurtă durată în sondaje.

Dacă Iranul va răspunde cu o lovitură de represalii severă, care ar provoca pagube semnificative sau victime pe teritoriul israelian, calculele politice s-ar putea întoarce, în cele din urmă, împotriva lui.