Avertismentul unui expert european: România riscă să piardă generații întregi de copii excepționali

România se conectează tot mai ferm la dezbaterea europeană despre viitorul educației pentru copiii cu potențial înalt. Într-un dialog strategic cu Dr. Colm O’Reilly, președintele European Council for High Ability (ECHA), Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a adus în prim-plan o întrebare esențială: ce pierdem ca societate atunci când nu știm să identificăm și să susținem corect excelența?

Discuția vine într-un moment în care Europa își regândește politicile educaționale pentru tinerii cu abilități înalte, iar accentul nu mai cade exclusiv pe rezultate academice sau scoruri IQ, ci pe o abordare complexă, multidimensională.

Un punct central al dialogului a fost studiul național „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Institutul BrainMap. Cercetarea utilizează tehnologii precum qEEG (electroencefalograma cantitativă), profilare psihologică și testare cognitivă pentru a înțelege cum funcționează creierul copiilor și tinerilor cu potențial înalt.

Președintele ECHA a subliniat că Europa are încă puține cercetări neurocognitive dedicate acestui domeniu și că o abordare care combină dimensiunea cognitivă cu cea emoțională este esențială.

„Dacă te uiți doar la IQ sau la notele școlare, pierzi o mare parte din imagine. Este esențial să înțelegem profilul neurocognitiv și psihologic al acestor tineri pentru a-i putea susține corect”, a explicat Dr. O’Reilly.

În opinia sa, identificarea potențialului trebuie să fie „multifaceted” - adică să ia în calcul mai multe dimensiuni ale dezvoltării, nu doar un singur indicator standardizat. Una dintre cele mai periculoase idei, spune președintele ECHA, este că elevii foarte buni nu au nevoie de sprijin suplimentar: „Intervenția timpurie este mult mai eficientă decât intervenția târzie. Dacă acești copii nu sunt sprijiniți, este foarte probabil să nu reușească la nivelul la care ar putea”, avertizează Dr. O’Reilly. Cu alte cuvinte, talentul neglijat nu rămâne constant - el poate fi pierdut, iar pierderea nu este doar individuală, ci colectivă.

Dr. O’Reilly atrage atenția că țările care investesc în dezvoltarea timpurie a potențialului obțin, pe termen lung, beneficii economice și sociale semnificative: absolvenți mai performanți, profesioniști mai bine pregătiți și o contribuție mai mare la competitivitatea națională.

Un alt aspect esențial discutat în cadrul dialogului a fost legătura dintre performanță și sănătatea emoțională. Potrivit președintelui ECHA, excelența reală nu poate fi construită doar pe presiune și performanță academică.

„Excelența sustenabilă presupune autoreglare, reziliență și sprijin emoțional. Școlile ar trebui să creeze medii care încurajează provocarea intelectuală, dar și reflecția, autonomia și gestionarea stresului”, a explicat Dr. O’Reilly.

Specialiștii vorbesc despre „dezvoltare asimetrică”: un copil poate avea o capacitate intelectuală mult peste vârsta sa, dar o maturitate emoțională corespunzătoare vârstei cronologice. De aceea, simpla accelerare academică nu este întotdeauna soluția.

Dialogul marchează o etapă importantă de conectare a cercetării românești la dezbaterea internațională despre educația pentru potențial înalt. În ultimii ani tot mai multe state europene dezvoltă modele bazate pe „talent development” - dezvoltarea sistematică a talentului, iar inițiativele românești, precum „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești” sunt văzute ca aliniate la direcțiile actuale din domeniu.

„Tot ceea ce faceți se încadrează în direcția în care evoluează domeniul la nivel internațional”, a concluzionat președintele ECHA.

ECHA este principala rețea europeană dedicată studiului și susținerii persoanelor cu abilități înalte, reunind cercetători, profesori, psihologi și factori de decizie interesați de dezvoltarea talentului. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este afiliată internațional la European Council for High Ability, iar dialogul strategic confirmă interesul internațional pentru inițiativele derulate în România și pentru modelele de cercetare aplicată dezvoltate aici.