Rogobete: În timp ce "unii" se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătăţii construieşte 22 de spitale noi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care "unii" se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor.

Alexandru Rogobete este prezent, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală, unde se desfăşoară o dezbatere şi pe tema fondurilor europene.



"Sistemul de sănătate din România este astăzi într-o transformare şi merge către o normalitate pe care o dorim cu toţii. Nu discutăm aici doar de infrastructură, vorbim de programe noi, de ambulatoriu, de screening. Doar în ultimele şase luni au intrat în lista de compensate peste 70 de medicamente noi care aşteaptă de peste doi ani şi jumătate să ajungă la oameni. Cred că zona de digitalizare, ieri s-a lansat Registrul Naţional de Screening în Neonatologie, este un pas esenţial pentru digitalizarea sistemului de sănătate, digitalizarea sistemului de asigurări după un model pe care îmi doresc să-l preluăm cât mai repede posibil, şi anume, cel din Israel, care este unul funcţional şi nu cred că mai trebuie să inventăm apa caldă, cred că trebuie s-adaptăm lucrurile care funcţionează", a declarat Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.



El a adăugat că Ministerul Sănătăţii, condus de Partidul Social Democrat, construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România.



"În timpul în care unii se tăvălesc pe jos prin Parlament sau consumă toţi banii din ONG-uri pentru promovare pe social media, că vor reformă, eu vă spun ceva concret: Ministerul Sănătăţii, condus de Partidul Social Democrat, este ministerul care construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România. Eu cred că asta este reforma de care avem de fapt nevoie.

Reforma nu înseamnă să închidem spitale, iar cu atât mai puţin să tăiem salariile doctorilor. Şi vreau să-i mulţumesc domnului preşedinte Sorin Grindeanu care m-a susţinut în coaliţie şi datorită dumnealui sănătatea este exceptată de la această tăiere pauşală, contabilă, care n-ar fi făcut decât să creeze o criză fără precedent în sistemul de sănătate", a spus ministrul Sănătăţii.