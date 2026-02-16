Coaliția dă testul de rupere. Ce face Bolojan, după ce trei miniștri PSD refuză să semneze măsurile de austeritate

Publicat acum 37 minute

O confruntare decisivă între PSD și premierul Bolojan, precedată de mai multe atacuri politice ale social democraților la adresa șefului de cabinet, are loc luni în ședința coaliției.

Premierul a convocat, luni, la Guvern, o reuniune a liderilor formațiunilor de guvernământ pentru a depăși blocajul.

Bolojan trebuie să decidă dacă merge mai departe cu impunerea tăierilor de salarii și a concedierilor prin Ordonanță de Urgență, în condițiile în care trei miniștri PSD au refuzat să avizeze măsurile de austeritate.

Este vorba despre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ultimul cerând exceptarea spitalelor publice si a serviciilor de ambulanță de la reducerea bugetelor de salarii cu 10%.

Reprezentanții PSD acuză că, în ciuda solicitărilor lor, prim-ministrul nu a promovat, în paralel, măsurile de relansare și de solidaritate reclamate de social-democrați.

Concret, măsurile dorite de premier presupun:

reducerea bugetelor de salarii cu 10%

concedierea a 13.000 de funcţionari din primării

concedierea a peste 6.000 consilieri (de la cabinetele demnitarilor)

majorarea cu până la 60% a amenzilor neplătite

reţinerea taxelor/amenzilor din ajutoarele sociale

Primii doi lideri PSD l-au amenințat pe Bolojan că rămâne fără sprijin politic dacă nu adoptă măsurile cerute de social-democrați

Atât liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și numărul 2 în partid, Claudiu Manda, i-au transmis premierului că va rămâne fără susținere politică dacă nu va ține cont de propunerile Partidului Social Democrat.

Asta înseamnă că bugetul nu va putea fi susținut de social-democrați în Parlament, ceea înseamnă că actualul blocaj devine cronic în coaliția de guvernare.

Și UDMR i-a transmis un ultimatum premierului și i-a cerut să revină asupra deciziei privind creșterea taxelor la toate primăriile, așa cum cere noua grilă impozitare.

Liderii Uniunii vor ca autoritățile locale să fie lăsate să decidă, în funcție de posibilități, o reducere de până la 50% a impozitelor pe care le-au aprobat în decembrie 2025.

Social-democrații susțin și ei propunerea, astfel încât s-a creat, practic, un front comun UDMR - PSD în încercarea de a-l determina pe premier să facă un în pas înapoi și să accepte modificarea legii.