PSD îi cere lui Bolojan și un „pachet de solidaritate”: Ajutoare pentru pensionari și eliminarea CASS pentru veterani și mame

3 minute de citit Publicat la 19:48 01 Feb 2026 Modificat la 19:56 01 Feb 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate.

Reuniunea vine după escaladarea tensiunilor cu premierul Ilie Bolojan, înainte de adoptarea reformei administrației și a bugetului pentru 2026.

Duminică, liderii social-democrați au mutat accentul pe măsurile vizând revitalizarea economiei și protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții.

PSD: Adoptarea imediată a pachetelor de relansare și solidaritate nu este negociabilă

"PSD consideră că adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor.

Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate.

Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii", a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu, conform unui comunicat difuzat de formațiune.

Ce înseamnă pachetele a căror adoptare imediată nu este "negociabilă", potrivit PSD

"Pachetul de relansare economică este vital pentru menținerea locurilor de muncă și pentru supraviețuirea firmelor românești.

În același timp, pachetul de solidaritate asigură protecție minimă pentru cei loviți direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap", argumentează PSD.

În ceea ce-i privește pe copiii din familii vulnerabilie și cei cu handicap, măsurile propuse însumează cheltuieli de 320 milioane lei.

Ajutoarele one-off (acordate o singură dată) s-ar ridica 2,35 miliarde. Eliminarea CASS la indemnizațiile de creștere a copilului și la venitul de incluziune adaugă alte 670 de milioane.

"Concret, este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Ajutoarele one-off pentru pensionari cu pensii până la 3.000 de lei au cea mai mare pondere în pachetul de solidaritate

În ceea ce privește sprijinul pentru pensionari, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane, după cum urmează:

1.000 de lei pentru 1.24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1501-2000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2001- 3000 de lei;

De asemenea, se impune introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celei din energie", se spune în comunicatul transmis duminică.

PSD mai avertizează că nu va accepta "vreun leu tăiat din bugetul Educației", în condițiile în care reducerile de costuri operate în 2025 au provocat deja probleme majore sistemului de învățământ.

Formațiunea susține că adoptarea acestor pachete "trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru anul 2026".

PSD cere premierului să lase autorităților locale veniturile din taxe și impozite la nivelul cotelor actuale

Nu în ultimul rând, PSD anunță că va insista pentru continuarea investițiilor în infrastructura mare de transport, de sănătate, a programelor din agricultură și pentru menținerea cuantumului investițiilor în comunitățile locale la nivelul anului 2025.

Partidul arată că, pentru a susține aceste investiții, autoritățile locale trebuie să păstreze, în cotele existente, sumele din impozitele și taxele locale colectate de la contribuabili.

Și această poziție, și cea privind alocare de miliarde de lei pentru măsurile de sprijin social riscă să perpetueze situația de conflict între social-democrați și premier.