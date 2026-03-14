România riscă să intre în recesiune din cauza războiului din Orient. Dăianu: „Trebuie să fim pregătiți de ce e mai rău”

Tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra economiei României, avertizează președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-un interviu exclusiv pentru Anten 3 CNN. Creșterea prețului petrolului ar putea duce la inflație mai mare, iar dacă războiul se prelungește, economia ar putea ajunge chiar în recesiune în următorii ani.

Efectele conflictului din Orient. Cât ne costă tensiunile geopolitice

Daniel Dăianu spune că scumpirea petrolului provocată de conflictul din Orientul Mijlociu se poate vedea rapid în prețurile plătite de consumatori:

„S-ar putea să avem o inflație puțin mai mare în aceste prime luni din cauza acestui război. Prețurile mari la benzină, la motorină au consecințe asupra prețurilor produselor de bază de larg consum pentru populație. Însă, în opinia mea, dezinflația va continua în acest an.

Vă dau un reper. Să spunem, de pildă - ceea ce a fost menționat și de reprezentanții Băncii Naționale a României şi ce spun și alți reprezentanți ai băncilor centrale din Europa - o creștere cu 10% a prețului la țiței poate să ducă la o creștere a inflației cu între 0,3 - 0,4%”, a afirmat acesta.

Războiul din Orient poate aduce adevărata recesiune în România. Dăianu: „Asta ne mai lipsea”

Șeful Consiliului Fiscal avertizează că economia României este deja fragilă, iar prelungirea conflictului ar putea încetini și mai mult creșterea economică:

„Va putea fi lovită şi creşterea ecnomică de la noi care şi aşa este prognozată a fi joasă. Deci este o creștere fragilă, în jur de 1%. Dacă va persista acest război și vor persista prețurile înalte la țiței şi la gaz s-ar putea să avem o recesiune în 2026. Și atunci trebuie să fim pregătiți și pentru ceea ce este mai rău.

Eu nu cred într-o recesiune adâncă, cred că dacă va fi o recesiune, aceasta va fi la limita suportabilului, dar cu efecte, cu daune. Vor fi daune evidente, adică companii care nu mai pot să vândă cât vindeau. (..) Asta ne mai lipsea! Adică nu aveam nevoie de un asemenea șoc. Dar s-a întâmplat și nu este controlabil de către România”.

Pot scădea taxele la pompă? Dăianu: Nu avem spațiu fiscal. Cine ar putea beneficia de ajutor

În ceea ce privește eventuale măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți, Dăianu spune că statul are un spațiu fiscal foarte limitat.

„Statul dacă va interveni, pentru că s-ar putea să fie nevoie, nu o va putea face pe scară largă. Nu avem spațiu fiscal, noi trebuie să reducem deficitul, nu ne permitem să creștem acest deficit. Au existat propuneri. De pildă, ce câștigă statul din creșterea prețurilor la motorină și la benzină să fie dat înapoi transportatorilor și agricultorilor care au nevoie”.