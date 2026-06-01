"Sezonul călătoriilor din această vară va fi un coșmar", avertizează experții: Vacanțele vor fi mai scumpe, mai rare și mai haotice

Transportatorii din Europa se confruntă cu lipsuri de combustibil de aproximativ 500.000 de barili pe zi. Sursa foto: Getty Images

Sezonul de călătorii din această vară se anunță unul dificil, cu bilete mai scumpe, zboruri mai puține și întârzieri în creștere, pe fondul tensiunilor geopolitice, al costurilor ridicate ale combustibilului și al problemelor structurale din industria aviatică. Chiar dacă un acord de pace durabil ar putea fi încheiat în curând în Orientul Mijlociu, orarele de zbor vor rămâne perturbate până în iarna viitoare, avertizează experți în domeniul aviației într-un editorial pentru The New York Times.

"Indiferent de zborul pe care îl alegeți, biletele vor fi mai scumpe, deoarece companiile aeriene trebuie să recupereze costurile mai mari ale combustibilului pe care le-au suportat de la începutul războiului. Călătorii ar putea alege chiar să nu mai zboare deloc, ceea ce va duce la noi reduceri de zboruri. În condițiile actuale, companiile aeriene americane vor plăti probabil cu aproximativ 25 de miliarde de dolari mai mult pentru combustibilul de aviație în 2026 decât estimaseră inițial. Aceasta este mai mult decât a câștigat întreaga industrie în 2024 și 2025 la un loc", precizează R. Michael Baiada și Robert W. Mann Jr., specialiști în industria aeriană.

Chiar dacă petrolul ar începe să curgă din Orientul Mijlociu în această lună, constrângerile privind oferta de combustibil pentru avioane și creșterea prețurilor vor continua cel mai probabil până în 2027, susțin aceștia.

"Ceea ce agravează situația este faptul că liniile aeriene risipesc combustibil în fiecare zi, de decenii. Ele își planifică zborurile într-un mod care adaugă timp suplimentar curselor și complică sistemul de control al traficului aerian. Administrația Federală a Aviației (FAA) are propriile probleme, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian și a tehnologiei învechite. Încă înainte de războiul cu Iranul, aeroporturile Newark și LaGuardia au fost nevoite să își reducă programele de vară din lipsă de personal; mai recent, FAA a ordonat companiilor aeriene să elimine peste 300 de zboruri zilnice de pe aeroportul O’Hare din Chicago, ca măsură de siguranță. Vara este, de asemenea, sezonul uraganelor, când furtunile perturbă frecvent sistemul".

Potrivit experților, transportatorii din Europa se confruntă cu lipsuri de combustibil de aproximativ 500.000 de barili pe zi. Europa depinde de Golful Persic pentru aproximativ jumătate din importurile sale de combustibil pentru avioane.

"Rezervele europene rămase, suficiente pentru doar două-trei săptămâni, sunt mult sub nivelul necesar pentru sezonul de vară. Companiile aeriene europene își reduc zborurile cu 5% pentru a compensa. Mai mulți operatori low-cost de cursă lungă, precum Norse Atlantic, au anulat complet unele rute transatlantice. Și unele companii din Asia-Pacific fac reduceri".

Companiile aeriene din întreaga lume au redus mii de zboruri din luna mai și au redus capacitatea, pe măsură ce deficitul de combustibil pentru avioane începe să se manifeste, crescând riscul de perturbări pentru familiile care călătoresc în vacanța de la mijlocul semestrului.