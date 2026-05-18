Rezervele comerciale de petrol mai ajung pentru câteva săptămâni, avertizează Agenția Internațională pentru Energie

1 minut de citit Publicat la 16:39 18 Mai 2026 Modificat la 16:39 18 Mai 2026

Stocurile comerciale vor dura „câteva săptămâni, dar ar trebui să fim conștienți de faptul că acestea scad rapid.

Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, a avertizat luni că stocurile comerciale de petrol, adică stocurile folosite de companii pentru aprovizionarea zilnică a pieței, se reduc rapid și că rezervele disponibile mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Această situație e cauzată de războiul din Iran și de închiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, potrivit Reuters.

Birol, care participă la reuniunea liderilor financiari a Grupului celor Șapte de la Paris, a declarat reporterilor că eliberarea rezervelor strategice de petrol a adăugat 2,5 milioane de barili de petrol pe zi pe piață, dar a spus că aceste rezerve „nu sunt nesfârșite”.

Începutul sezoanelor de plantare de primăvară și de călătorie de vară în emisfera nordică va epuiza stocurile mai rapid, pe măsură ce cererea de motorină, îngrășăminte, combustibil pentru avioane și benzină crește, a adăugat Birol.

Întrebat despre comentariile sale din cadrul reuniunii G7, el a spus că e „o diferență de percepție pe piețe între piețele fizice și piețele financiare” pentru petrol. Birol a declarat că înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, exista un surplus major pe piețele petroliere, iar stocurile comerciale erau foarte mari. Dar situația s-a schimbat rapid din cauza războiului.

El a spus că stocurile comerciale vor dura „câteva săptămâni, dar ar trebui să fim conștienți de faptul că acestea scad rapid”.

Săptămâna trecută, AIE a declarat că oferta globală de petrol va fi inferioară cererii totale în acest an, deoarece conflictul din Iran face ravagii asupra producției de petrol din Orientul Mijlociu, iar stocurile se epuizează într-un ritm fără precedent. AIE a prognozat anterior un surplus în acest an.

Stocurile globale de petrol au scăzut într-un ritm record în martie și aprilie, scăzând cu 246 de milioane de barili, a declarat AIE în cel mai recent raport lunar al pieței petroliere.

AIE, formată din 32 de membri, a coordonat cea mai mare eliberare de stocuri din rezervele strategice realizată vreodată în martie, fiind de acord să retragă 400 de milioane de barili în încercarea de a calma piețele.

Aproximativ 164 de milioane de barili fuseseră eliberați până la 8 mai, a precizat agenția.

Aprovizionarea globală de petrol va scădea cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi în 2026 din cauza războiului, a declarat agenția, reducând drastic previziunile anterioare, care preconizaseră o scădere de 1,5 milioane de barili pe zi.