A început cursa pentru prinderea șobolanului care a transmis hantavirusul pe MV Hondius. Cei din Țara de Foc speră într-o minune

3 minute de citit Publicat la 17:16 18 Mai 2026 Modificat la 17:16 18 Mai 2026

Specialiștii în boli infecțioase din Buenos Aires au ajuns în Ushuaia pentru a captura șobolanul suspect că ar fi infectat pasagerii de pe MV Hondius. Foto: Getty Images

O misiune științifică a început, luni, în Țara de Foc, căutarea unor rozătoare considerate vectori ai hantavirusului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Scenariul contaminării locale contestat vehement de autoritățile din această provincie insulară argentiniană, adaugă sursa citată.

Focarul de hantavirus a izbucnit pe nava MV Hondius după plecarea acesteia din portul argentinian Ushuaia, pe 1 aprilie.

Biologii vor căuta virusul la rozătoarele capturate în Țara de Foc

Timp de mai multe zile, biologi veniți de la Buenos Aires vor plasa capcane în diverse puncte de pe insula din emisfera sudică, apoi vor analiza dacă rozătoarele capturate sunt purtătoare ale tulpinii Andes (Anzi, n.r.) a virusului, transmisibilă de la om la om.

Oficial, virusul nu a fost detectat până în prezent în Țara de Foc, spre deosebire de alte provincii ale Argentinei, situate la nord, precum Rio Negro și Chubut.

Misiunea biologilor argentinieni este considerată crucială, după ce epidemia de hantavirus de la bordul MV Hondius, soldată cu trei decese până în prezent, a declanșat o alarmă globală.

"Pacientul zero", un turist olandez, a petrecut 48 de ore în Ushuaia, înainte să urce la bordul vasului de croazieră.

Șobolanii, primii suspecți în cazul focarului de pe MV Hondius

La nivel local, există o dezbatere științifică cu privire la identificarea rozătorului vector din Țara de Foc.

Cele mai invocate variante se referă la șobolanul cu coadă lungă (Oligoryzomys longicaudatus) sau la o subspecie a acestuia, numită șobolanul lui Magellan (Oligoryzomys magellanicus).

"Pentru unii, ar fi aceeași specie, pentru alții ar fi o subspecie, dar important este să se analizeze dacă una dintre ele este infectată cu hantavirus", a explicat Juan Petrina, coordonatorul provincial pentru probleme epidemiologice.

De 15 zile, autoritățile din Țara de Foc încearcă să combată suspiciunea potrivit căreia infecția de pe MV Hondius a fost contractată local.

Provincia argentiniană nu a înregistrat niciun caz de hantavirus de când notificarea acestora a devenit obligatorie prin lege, în urmă cu 30 de ani.

Șobolanul cu coadă lungă ("colilargo" în spaniolă) este un rozător de 6-8 centimetri lungime, dar a cărui coadă poate să ajungă la 15 centimetri.

El trăiește în ecosisteme împădurite, în tufișuri, făcându-și cuiburi în scorburile copacilor.

Are comportament nocturn și o dietă bazată pe fructe și semințe.

Un Parc Național și vecinătatea unei gropi de gunoi, locul "vânătorii" de șobolani suspecți

Cercetătorii de la Malbran, un institut argentinian de referință în domeniul bolilor infecțioase, vor depune capcane seara și le vor recupera dimineața, pentru a captura rozătoare vii, au explicat surse sanitare locale.

Un loc țintă avut în vedere de specialiști este Parcul Național al Țării de Foc.

Acesta cuprinde 70.000 de hectare de păduri, lacuri și munți, fiind situat la 15 kilometri distanță de Ushuaia.

O altă zonă împădurită, nu foarte departe de o groapă de gunoi, va fi și ea cercetată, potrivit acelorași surse.

Groapa de gunoi nu va face obiectul "vânătorii de șobolani"

Capturarea șobolanilor în groapa de gunoi "nu ar fi avut sens, pentru că rozătoarele care se află acolo sunt rozătoare urbane, nefiind susceptibile de hantavirus", a subliniat Juan Petrina.

După analiza eșantioanelor prelevate de la șobolani, rezultatele ar putea fi cunoscute în patru săptămâni, a estimat el.

În contextul în care ideea că Țara de Foc ar fi sursa contaminării cu hantavirus este aprig combătută local, oamenii de știință din regiune privesc favorabil misiunea de capturare a "suspecților".

Sebastian Poljak, expert în mamifere locale, spune că misiunea ar trebui să permită "eradicarea definitivă a ideii că există hantavirus aici", în condițiile în care nu au existat antecedente.

El a reamintit că Țara de Foc este un arhipelag separat de continent prin Strâmtoarea Magellan, care reprezintă o mare barieră geografică pentru specii.

"Populația de rozătoare din țara de Foc prezintă un grad de izolare important în raport cu alte populații", a argumentat specialistul.

Autoritățile din Țara de Foc speră ca poveștile despre hantavirus să nu distrugă turismul local

Fără să o poată afirma cu certitudine, unii oameni de știință înclină mai degrabă spre scenariul unei infectări a "pacientului zero" într-o altă regiune.

Se cunoaște faptul că olandezul și soția sa au străbătut Argentina în lung și în lat timp de patru luni, având și incursiuni în Chile - unde hantavirusul este prezent - și în Uruguay.

Autoritățile administrative speră că, în final, specialiștii de la Institutul Malbran vor elimine pentru totdeauna ipoteza unei infectări locale și să vor da, astfel, asigurări sectorului turistic.

Momentan, Ushuaia este în perioada iernii australe, însă croazierele care încep în septembrie și țin până în aprilie aduc în zonă până la 200.000 de vizitatori pe an.

"Nu putem să permitem ca această poveste să continue să ia amploare", a conchis Juan Manuel Pavlov, secretarul Institutului pentru Turism din țara de Foc.