Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel și condamnată la închisoare în Iran, a fost trimisă acasă după spitalizare

1 minut de citit Publicat la 16:29 18 Mai 2026 Modificat la 16:32 18 Mai 2026

Berit Reiss-Andersen, președinta Comitetului Nobel norvegian, Kiana Rahmani, fiica laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, şi fiul său, Ali Rahmani. Sursa colaj foto: Getty Images

Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, militanta pentru drepturile omului Narges Mohammadi, încarcerată în Iran din decembrie şi a cărei stare de sănătate se deteriorase grav, a fost trimisă acasă după ce a primit îngrijiri medicale la un spital din Teheran, a anunţat luni fundaţia sa, relatează dpa, conform Agerpres. "Recuperarea ei necesită o supraveghere medicală strictă în afara zidurilor închisorii", a declarat fiica sa, Kiana Rahmani, într-un comunicat.

Narges Mohammadi, care execută o pedeapsă grea cu închisoarea într-un penitenciar din Zanjan, la nord-vest de Teheran, a fost transferată la un spital din capitala Iranului în urmă cu o săptămână, unde s-a constatat o agravare a bolii cardiovasculare de care suferă.

Ea a fost externată duminică şi urmează să fie supusă unor proceduri medicale suplimentare, potrivit fundaţiei, care nu a publicat mai multe detalii cu privire la pedeapsa rămasă pe care ar mai trebui să o execute Mohammadi.

Potrivit medicilor, starea ei de sănătate precară este legată de stresul psihologic sever şi persistent. Aceştia insistă că Narges Mohammadi nu ar trebui să mai fie transferată în închisoare.

"Deşi mama mea a fost externată din unitatea pentru tratarea bolilor cardiovasculare de la Spitalul Pars din Teheran, recuperarea ei necesită o supraveghere medicală strictă în afara zidurilor închisorii", a declarat fiica sa, Kiana Rahmani, în comunicat.

"Întoarcerea ei în detenţie este o condamnare la moarte", a adăugat fiica ei.

Narges Mohammadi a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru lupta ei împotriva opresiunii femeilor şi a pedepsei cu moartea în Iran, precum şi pentru angajamentul său faţă de drepturile omului şi libertate.

Ea a fost condamnată la alţi şase ani de închisoare în februarie pentru conspiraţie şi la un an şi jumătate pentru activităţi de propagandă. În plus, ei i s-a interzis să părăsească ţara timp de doi ani.