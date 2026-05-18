Un turist bulgar a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului după ce a alunecat pe zăpadă. A fost preluat cu elicopterul

1 minut de citit Publicat la 17:03 18 Mai 2026 Modificat la 17:04 18 Mai 2026

Victima era pe munte împreună cu alţi patru oameni. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Salvamont Prahova

Un turist bulgar a suferit multiple traumatisme după ce a alunecat pe o porţiune de zăpadă şi a căzut, luni, zeci de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului, potrivit Agerpres. Reprezentanții Salvamont Prahova atrag atenția că traseul pe care a avut loc incidentul rămâne închis, la fel ca toate celelalte rute turistice de abrupt din zonă.

Conform Salvamont Prahova, turistul se afla pe munte împreună cu alte patru persoane, toţi fiind neechipaţi corespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porţiuni dificile şi zona cu zăpadă.

"Am alertat elicopterul de la POA Braşov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan şi inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical şi recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) şi escoriaţii produse prin căderea de 30-40 metri, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 meri", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

› Vezi galeria foto ‹

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) subliniază faptul că intervenţia a presupus un efort integrat al salvatorilor montani din cadrul formaţiei Salvamont Buşteni şi al echipajului elicopterului SMURD aparţinând Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, accesul la victimă realizându-se printr-o manevră complexă de troliere.

Ceilalţi patru membri ai grupului au fost recuperaţi de către salvatorii montani, duşi pe Platoul Bucegi şi coborâţi în oraş cu două autoutilitare ale Salvamont Prahova.

Salvamont Prahova mai punctează că acest traseu, la fel ca toate celelalte trasee turistice montane de abrupt, este încă închis.