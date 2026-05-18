Angela Merkel critică UE pentru lipsa dialogului cu Rusia. Ce spune despre ideea de a conduce negocierile cu Putin

2 minute de citit Publicat la 17:44 18 Mai 2026 Modificat la 17:46 18 Mai 2026

Moștenirea lui Merkel a fost analizată în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazul rusesc în timpul mandatului său. FOTO: Hepta

Fostul cancelar german Angela Merkel a criticat luni UE pentru că nu și-a folosit influența diplomatică pentru a ajuta la încetarea războiului din Ucraina, potrivit Politico.

„Cred că sprijinul militar pe care l-am oferit până acum este absolut corect. De asemenea, cred că este corect să facem mult mai mult pentru a crea un efect de descurajare dincolo de sprijinul nostru pentru Ucraina. Ceea ce regret este că, în opinia mea, Europa nu își folosește suficient potențialul diplomatic”, a declarat Merkel într-un interviu acordat postului public de televiziune WDR.

„Nu este suficient ca Trump să mențină contactul cu Rusia”, a adăugat ea.

Presiunea asupra Europei pentru a numi un trimis special pentru discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina crește. Atât Moscova, cât și Kievul și-au exprimat deschiderea față de un astfel de mediator într-un moment în care echipa de negocieri a lui Trump este concentrată în mod direct pe războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Merkel, care a fost cancelarul Germaniei între 2005 și 2021, a declarat că a propus stabilirea unui format diplomatic între UE și Rusia în timpul ultimei reuniuni a Consiliului European din octombrie 2021, la sfârșitul mandatului său - cu patru luni înainte de începerea războiului total al Rusiei. Dar a adăugat că aceasta a eșuat din cauza opiniilor diferite din cadrul blocului cu privire la cea mai bună modalitate de a interacționa cu Moscova.

„Trebuie să continuați să lucrați la acest lucru până când ajungeți la o poziție comună”, a spus ea despre diferențele din cadrul blocului. „Diplomația a fost întotdeauna cealaltă față a monedei, inclusiv în timpul Războiului Rece.”

Moștenirea lui Merkel a fost analizată în ultimii ani din cauza dependenței crescute a Germaniei de gazul rusesc în timpul mandatului său, criticile crescând de la începutul atacului la scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, început acum patru ani.

Dar experiența sa anterioară în negocieri atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dus, de asemenea, la menționarea numelui lui Merkel ca unul dintre posibilii candidați pentru a deveni trimisul UE pentru negocieri de pace cu Rusia.

Merkel a declarat însă că biroul său nu a primit nicio solicitare oficială în acest sens. Politiciana de centru-dreapta a subliniat, de asemenea, că este de părere că doar cei care dețin puterea sunt negociatori credibili, menționând experiențele sale cu Putin după anexarea ilegală a Crimeii în 2014.

„Am putut purta aceste [negocieri] cu președintele Putin doar pentru că aveam putere politică, pentru că eram șefi de guvern”, a spus Merkel. „Aveți nevoie de această putere. Și eu, personal, nu m-aș fi gândit niciodată să cer unui mediator să meargă la Minsk pentru mine și să vorbească cu Putin... Trebuie să luați asta în propriile mâini.”

Acordurile de la Minsk - mediate de Merkel și omologul ei francez în 2014 și 2015 pentru a opri luptele din estul Ucrainei - nu au reușit să asigure un armistițiu durabil. Încălcările au continuat ani de zile înainte ca războiul total al Rusiei să înceapă în 2022.

Deşi furnizează cea mai mare parte a ajutorului financiar şi material pentru Ucraina, Uniunea Europeană a fost exclusă de la negocieri, care sunt într-un impas.

Volodimir Zelenski a declarat recent că Europa ar trebui să aleagă un negociator pentru posibile discuții de pace cu Rusia.

„Este important ca ea să aibă o voce şi o prezenţă puternică în acest proces şi este necesar să se stabilească cine o va reprezenta”, a adăugat Volodimir Zelenski.