„E grav”. Strategii avertizează că Europa ar putea rămâne fără petrol în câteva săptămâni, pe măsură ce stocurile se epuizează

3 minute de citit Publicat la 18:07 18 Mai 2026 Modificat la 18:07 18 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Europa ar putea fi lovită de o penurie fizică de petrol „în orice moment”, avertizează strategii de pe piețele de mărfuri, în condițiile în care stocurile globale scad vertiginos, Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de conflictul SUA-Iran, iar negocierile dintre Washington și Teheran sunt în impas. Potrivit analiștilor Societe Generale, chiar și o redeschidere a strâmtorii la începutul lui iunie ar presupune o întârziere de cel puțin 52 de zile până la normalizarea fluxurilor, iar un scenariu mai pesimist ar putea împinge prețul barilului spre 150 de dolari, scrie CNBC.

Stocurile globale de petrol scad vertiginos și s-ar putea să nu se refacă până în decembrie 2027, avertizează strategii, iar penuria fizică ar putea plana asupra Europei încă de la sfârșitul acestei luni.

Jeff Currie, co-președinte executiv la Abaxx Commodity Exchange, a declarat că penuria fizică ar putea lovi Europa „în orice moment”, iar gravitatea crizei actuale de aprovizionare nu se reflectă încă nici în prețurile petrolului, nici în declarațiile factorilor de decizie.

Într-o intervenție la emisiunea „Squawk Box Europe” de pe CNBC, luni, Currie a precizat că preocupările legate de aprovizionarea cu petrol se vor intensifica pe măsură ce stocurile se epuizează, adăugând că, odată ce penuria va lovi, prețurile vor crește „neliniar.”

„Atunci vom afla cât e dispus cineva să plătească pentru ultima moleculă”, a spus Currie.

Currie a mai precizat că piața petrolului se află în prezent în mijlocul „lunilor de tranziție” – în mod tradițional cea mai slabă perioadă a ciclului de cerere de materii prime de-a lungul anului, între sfârșitul sezonului de încălzire și începutul sezonului automobilistic.

Însă, odată cu apropierea Memorial Day în SUA și a zilelor libere de primăvară din Marea Britanie, cererea de motorină, benzină și petrol va crește brusc. „Atunci o să începeți să simțiți”, a spus Currie.

Prețurile petrolului au urcat din nou luni, după ce Agenția Internațională a Energiei a avertizat că stocurile se epuizează rapid.

„Strat de stabilitate aparentă”

Analiștii de la Societe Generale, coordonați de Mike Haigh, șeful departamentului de cercetare FIC și mărfuri, au declarat că piețele petroliere funcționează sub un „strat de stabilitate aparentă”, dar sistemul subiacent rămâne „supus unui stres acut.”

„Stocurile scad rapid și, aspect esențial, doar o mică parte din stocurile globale este cu adevărat utilizabilă fără a împinge sistemul în stres operațional”, au precizat analiștii într-o notă publicată luni.

Fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz – care în mod normal reprezintă circa o cincime din aprovizionarea globală totală cu petrol și gaze – au fost sever restricționate de când conflictul SUA-Iran a izbucnit pe 28 februarie.

Analiștii SocGen au precizat că, și dacă Strâmtoarea ar fi redeschisă la începutul lunii iunie, secvența complexă a lanțului fizic de aprovizionare pentru repunerea în funcțiune a fluxurilor de petrol – incluzând tranzitul petrolierelor, descărcarea, rafinarea și distribuția – presupune o întârziere de cel puțin 52 de zile.

Acest decalaj înseamnă că câteva milioane de barili pe zi rămân în afara pieței, ceea ce duce la extrageri suplimentare din stocurile deja în scădere rapidă.

„Stres prelungit”

O redeschidere la sfârșitul lui iunie ar aduce „un stres mai profund și mai prelungit”, iar ameliorarea fizică ar fi amânată până la sfârșitul lunii august, normalizarea semnificativă nefiind așteptată înainte de septembrie, potrivit SocGen.

O întârziere și mai mare a redeschiderii ar putea împinge însă prețul petrolului spre 150 de dolari pe baril, menținându-l la cote ridicate pentru restul anului.

„Chiar și atunci când fluxurile se reiau, întârzierea generează un deficit mai adânc de stocuri, prelungind tensiunea până în 2027 și amânând normalizarea deplină și mai mult, ceea ce arată cât de sensibil este sistemul chiar și la mici modificări ale calendarului de redeschidere”, au explicat analiștii.

Prețurile petrolului au crescut ușor luni după-amiază, în condițiile în care negocierile dintre Washington și Teheran par a fi în impas.

Barilul de Brent, referința internațională, a urcat cu 1,4% luni, ajungând la 110,73 dolari, în timp ce prețul contractelor futures pe West Texas Intermediate (WTI) a atins 106,86 dolari, o creștere de 1,3%.

„Oricine e cu mâinile în unsoare în această industrie vă spune că e grav”, a declarat Currie. „Iranienii vor să provoace suferință. Nu prețul petrolului contează aici, ci disponibilitatea petrolului.”