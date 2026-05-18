Oamenii dintr-o comună din Buzău s-ar putea trezi cu morții peste ei. Un cimitir alunecă spre casele din zonă

2 minute de citit Publicat la 19:07 18 Mai 2026 Modificat la 19:08 18 Mai 2026

Un cimitir, vechi de aproape 200 de ani, din Buzău riscă să se prăbușească peste casele localnicilor după ploile abundente. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Un cimitir, vechi de aproape 200 de ani, din județul Buzău este în pericol să o ia la vale peste casele oamenilor. Zidul care susține dealul pe care se află mormintele și clopotnița vechii biserici a cedat în mai multe zone în urma ploilor abundente, iar localnicii se așteaptă la o catastrofă la următoarea furtună puternică. Autoritățile locale au realizat expertiza tehnică, investiția fiind evaluată la circa 1,5 milioane de lei. "Da, avem soluția tehnică, știm exact ce trebuie făcut aici, ne lipsesc banii de execuție", a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari din judeţul Buzău.

Deasupra comunei Lopătari din judeţul Buzău, pe un deal aflat aproape de centrul comunei, se află un cimitir vechi de peste 150 de ani. În urmă cu zeci de ani, localnicii au ridicat un zid din piatră pentru a susține malul pe care se află mormintele și clopotnița vechii biserici. După episoadele de ploi abundente, zidul începe să cedeze.

"Vă daţi seama, dacă pleacă de acolo şi vine ăsta în drum, unde ne mai ducem, pe unde mai trecem? Bolovanii au ajuns în drum şi e demult treaba asta. E cimitirul care poate pleca oricând. Nu interesează pe nimeni de noi", a spus îngrijorată o localnică.

Problemele au început încă din vara anului 2023, când ploile abundente au afectat zidul de susținere. De atunci, alunecările de teren s-au accentuat, iar situația s-a agravat în urma precipitațiilor din ultimele zile.

"Există riscul ca acest zid să se prăbușeascpă cu totul, ceea ce ar fi o tragedie în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ar pleca toate construcțiile acestea, calea de acces se va bloca și cred că multe gospodării din zonă ar fi destul afectate", a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari, pentru Antena 3 CNN.

Autoritățile locale au făcut expertiza tehnică, iar investiția este estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei.

"Da, avem soluția tehnică, știm exact ce trebuie făcut aici, ne lipsesc banii de execuție", a mai precizat Claudiu Constantin, edilul comunei Lopătari, în cadrul interviului.

Bucăți mari de piatră se desprind din perete, iar mai multe cruci și monumente funerare sunt deja înclinate din cauza terenului instabil. Sătenii care sunt nevoiţi să folosească drumul de lângă cimitir, se tem că s-ar putea întâmpla un dezastru.

"Dacă se prăbușește ăsta, cad morții. Uite, e bolta aici, uite boltă acolo, boltă şi acolo. Cade și vin morții aici, în drum", a afirmat o femeie, iar un localnic a spus: "Dacă se mai dăramă o dată, vin morții în drum. Îi mai îngropăm o dată, unde om mai putea".

Primarul spune că a cerut sprijin financiar de la Guvern, Consiliul Județean și Compania Națională de Investiții, însă până acum nu a primit fondurile necesare.