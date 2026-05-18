Lavrov: Rusia nu e suficient de „satanistă” pentru a participa la Eurovision. Rușii vor merge însă la „Intervision” în Arabia Saudită

1 minut de citit Publicat la 19:21 18 Mai 2026 Modificat la 19:34 18 Mai 2026

Colaj foto: imagine din timpul concursului Eurovision 2026 și ministrul de Externe rus Serghei Lavrov. Foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins luni ideea revenirii Rusiei în concursul internațional Eurovision, pe care l-a calificat drept prea „satanist”, informează The Moscow Times.

„Pur și simplu nu ne ridicăm la actualele criterii care definesc actualii competitori de la Eurovision, (criterii) care nu sunt altceva decât pur și simplu satanism”, a spus Lavrov în cadrul unei conferințe de presă

Reacția lui Lavrov vine după ce directorul Eurovision, Martin Green, declarase că Rusia ar putea fi „teoretic” reprimită, în viitor, în acest concurs muzical. Rusia a fost exclusă de la Eurovision în 2022, după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei.

„Nu vom putea (participa), pe cuvântul meu de onoare”, a spus Lavrov. „Prin urmare, ne simțim foarte bine în structurile (BRICSși alte organizații din care face parte Rusia), care, pe lângă problemele politice, problemele de securitate, aspectele comerciale și economice și investiții, se ocupă și de extinderea legăturilor culturale și umanitare, educaționale și altele, cum ar fi evenimentele muzicale și sportive”, a adăugat șeful diplomației de la Moscova.

Lavrov a menționat astfel concursul „Intervision”, similar ca model celui cu același nume din perioada URSS, la care participau competitori din țările fostului bloc comunist și care acum, în noul format, va accepta concurenți din țările BRICS și Comunitatea Statelor Independente, care reunește țări din fosta Uniune Sovietică, care au rămas apropiate Moscovei.

Primul astfel de concurs „Intervision” a avut loc în septembrie 2025 la Moscvoa.

„Colegii noștri saudiți au anunțat că vor organiza următorul concurs la ei în 2026. Datele nu au fost încă stabilite. Sper foarte mult ca consecințele agresiunii dezlănțuite în Golful Persic de SUA împreună cu Israel să nu afecteze planurile de organizare a acestui concurs în acest an”, a spus Serghei Lavrov.