Cine sunt favoriții la câștigarea Eurovisionului. România e pe lista preferințelor. Alexandra Căpitănescu intră în concurs cu nr. 24

4 minute de citit Publicat la 15:22 16 Mai 2026 Modificat la 15:24 16 Mai 2026

După patru ani de absență, România revine în Marea Finală a Eurovision sâmbătă. 25 de țări luptă pentru trofeu. România este reeprezentată de Alexandra Căpitănescu, care intră în concurs cu numărul 24. Potrivit The New York Times, Alexandra Căpitănescu rămâne una dintre favoritele fanilor.

România va intra în concurs sâmbătă, 16 mai, cu numărul 24, în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume.

La ediția din acest an, rezultatele Eurovision sunt stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

Cum pot vota românii

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate.

În Finală, se pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepția numărului 24, care aparține reprezentantei țării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți.

România poate primi voturi din partea țărilor aflate în competiție, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante.

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestațiilor și aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteți vota de până la 10 ori.

Ordinea de intrare în Finala Eurovision 2026

Cele 25 de țări finaliste care vor urca pe scena Eurovision 2026 sunt:

Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”

Germania – Sarah Engels – „Fire”

Israel – Noam Bettan – „Michelle”

Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice”

Albania – Alis – „Nân”

Grecia – Akylas – „Ferto”

Ucraina – LELEKA – „Ridnym”

Australia – Delta Goodrem – „Eclipse”

Serbia – LAVINA – „Kraj Mene”

Malta – AIDAN – „Bella”

Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads”

Bulgaria – DARA – „Bangaranga”

Croația – LELEK – „Andromeda”

Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei”

Franța – Monroe – „Regarde!”

Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”

Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

Polonia – ALICJA – „Pray”

Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

Suedia – FELICIA – „My System”

Cipru – Antigoni – „JALLA”

Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì”

Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA”

România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

Marea Finală Eurovision 2026 va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1 și TVR+, sâmbătă, 16 mai, de la ora 22:00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu a ajuns cunoscută publicului din România în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”.

Este absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală.

Cine sunt favoriții la câștigarea Eurovisionului

Finlanda este favorita piețelor de predicții și a caselor de pariuri la ediția din acest an a concursului Eurovision, însă artiști din Australia, Danemarca, Grecia și Israel sunt, la rândul lor, în cursa pentru trofeu, scrie The New York Times.

Un duet spectaculos între o violonistă celebră și un finlandez carismatic, o piesă electro interpretată de un bărbat îmbrăcat în pisică și un cântec disco acuzat că seamănă cu coloana sonoră a unei nunți mafiote se numără printre favoritele la câștigarea concursului Eurovision de sâmbătă, care are loc la Viena, potrivit piețelor de predicții și firmelor de pariuri.

Aproape fiecare ediție Eurovision pare să aibă o controversă legată de versuri, iar anul acesta atenția s-a îndreptat spre piesa României: „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu.

Melodia rock, lansată online în luna martie, a stârnit furia unor organizații pentru drepturile femeilor din cauza refrenului în care Căpitănescu cântă: „Tot ce am nevoie este dragostea ta / Vreau să mă sufoce, să mă sufoce, să mă sufoce.”

Clare McGlynn, profesoară la Universitatea Durham, a declarat pentru The Guardian, în plin scandal, că piesa arată „o lipsă îngrijorătoare de respect față de sănătatea și bunăstarea tinerelor femei”.

Alexandra Căpitănescu a explicat însă că melodia nu are nicio legătură cu practicile sexuale. Artista a spus într-un interviu că anul trecut se confrunta cu anxietate, iar mama ei i-a transmis: „Trebuie să încetezi să te sufoci singură cu aceste gânduri negative.” Acea observație a inspirat piesa, a explicat cântăreața.

Organizatorii Eurovision le cer constant artiștilor să modifice versurile atunci când melodiile sunt considerate politice sau prea vulgare. În cazul Alexandrei Căpitănescu, însă, nu au cerut nicio schimbare. Martin Green, directorul Eurovision, a spus că explicația artistei a fost suficientă pentru el.

Scandalul nu pare să fi afectat șansele României la Eurovision. Dimpotrivă, Alexandra Căpitănescu rămâne una dintre favoritele multor fani, potrivit sursei citate.