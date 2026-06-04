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Loto 6/49 de joi, 4 iunie. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

R.M.
1 minut de citit Publicat la 19:16 04 Iun 2026 Modificat la 19:16 04 Iun 2026
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numere loto
Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Joi, 4 iunie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 31 Mai, Loteria Română a acordat 22.072 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Numerele extrase de joi, 4 iunie:

Loto 6/49: 40, 43, 5, 21, 14, 34 

Noroc: 5 9 6 5 5 6 1 

Joker: 36, 37, 1, 40, 42 + 18 

Noroc Plus: 6 6 0 8 6 3 

Loto 5/40: 34, 31, 1, 14, 36, 2 

Super Noroc: 6 2 0 2 5 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro). 

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro). 

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro). 

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro). 

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro). 

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro).

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Etichete: Loteria Română Loto 6/49 numere extrase

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