Loteria Română anunţă un report de peste 5,48 milioane de euro, la Loto 6/49. La Noroc s-a ajuns la 1,27 milioane de euro

Loteria Română a anunţat că, pentru tragerile de joi, 4 iunie, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,48 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de euro.

Joi, 4 Iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 31 Mai, Loteria Română a acordat 22.072 de câştiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este in valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro).

Ce premii s-au câştigat după tragerile de duminică, 31 mai

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 90.831,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Focșani.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a în valoare de 68.050,62 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Iași şi Alexandria, pe aplicatia mobilă AmParcat.ro si pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 57.739,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de duminică, 31 mai 2026

Loto 6/49: 18, 40, 6, 39, 2, 32

Joker: 9, 1, 43, 26, 36 + 14

Loto 5/40: 3, 27, 28, 12, 4, 5

Noroc: 3 2 3 0 2 0 7

Noroc Plus: 1 7 3 9 2 6

Super Noroc: 5, 9, 2, 7, 7, 8