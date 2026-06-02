Cutremur de 6,2 în Calabria. A fost cel mai puternic seism din Italia din ultimii 45 de ani

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs în noaptea de luni spre marți în Calabria. Deși seismul a fost puternic și a fost simțit în mai multe regiuni din sudul Italiei, autoritățile nu au raportat pagube sau victime, datorită adâncimii foarte mari la care s-a produs.

Noaptea în care Italia se pregătea să marcheze Ziua Republicii a fost una de panică pentru locuitorii din sudul țării. La ora 00:12, pământul s-a zguduit puternic în Calabria, iar mișcarea seismică a fost resimțită nu doar în regiune, ci și în Campania, Basilicata, Puglia și Sicilia. Numeroși oameni au ieșit speriați în stradă, scrie meteoweb.eu.

În ciuda fricii provocate de cutremur, primele verificări au adus vești bune. Pompierii și autoritățile locale nu au găsit clădiri prăbușite și nu au raportat persoane rănite. Pentru mulți locuitori, a fost un moment de mare teamă, dar situația nu s-a transformat într-o tragedie.

De ce nu a produs pagube un cutremur de 6,2

Cutremurul a avut o magnitudine de 6,2, suficient de mare pentru a provoca distrugeri serioase dacă s-ar fi produs aproape de suprafață. În acest caz, însă, epicentrul a fost localizat la o adâncime foarte mare, de 247,1 kilometri, în Marea Tireniană, în largul coastei nord-vestice a Calabriei.

Această adâncime a făcut ca energia seismului să se reducă mult până să ajungă la suprafață. Undele seismice au parcurs sute de kilometri prin rocă, iar pe drum și-au pierdut din intensitate. De aceea, cutremurul a fost simțit pe o zonă foarte întinsă, dar nu a avut aceeași forță distrugătoare asupra clădirilor și infrastructurii.

Protecția Civilă a activat monitorizarea de urgență

Chiar dacă nu au fost raportate pagube, autoritățile au tratat evenimentul cu maximă seriozitate. Protecția Civilă a convocat imediat unitatea națională de criză la Roma și a început monitorizarea situației în timp real.

Specialiștii au ținut legătura cu autoritățile regionale și cu seismologii de la Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Au fost verificate liniile feroviare, rețelele electrice și principalele drumuri, pentru a se stabili dacă există probleme ascunse sau avarii greu de observat imediat.

Cel mai puternic cutremur din sudul Italiei din ultimele decenii

Potrivit datelor istorice, cutremurul este considerat unul dintre cele mai puternice înregistrate în sudul Italiei în ultimii 40-45 de ani. Chiar dacă nu a provocat distrugeri, magnitudinea sa îl plasează printre evenimentele seismice importante ale regiunii.

Seismul readuce în discuție vulnerabilitatea Italiei la cutremure. Zona Calabriei este una activă din punct de vedere geologic, aflată la contactul dintre placa africană și cea eurasiatică. În această regiune, placa africană coboară sub cea eurasiatică, iar acest proces poate genera cutremure la adâncimi foarte mari.