O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”

Kawthar Bashar al-Husayjawi a fost ucisă de bărbați din familia ei pentru că a refuzat să se căsătorească cu un văr recent ieșit din pușcărie FOTO: X/ Alpha Wolf

O femeie din Irak povestește pentru The Guardian experiența șocantă pe care a trăit-o recent după ce o fată de 15 ani, rudă apropiată, a fost ucisă doar pentru că a refuzat să se căsătorească cu vărul ei. Ea și-a exprimat groaza și, în același timp, temerile pentru soarta altor fete care sunt forțate să se căsătorească de foarte tinere în țara ei.

„Bărbații din tribul meu (familia extinsă) au aruncat-o pe ruda mea, Kawthar Bashar al-Husayjawi, de 15 ani, într-o groapă și au pus puțin pământ peste corpul ei. O uciseseră cu câteva ore mai devreme cu 10 gloanțe și îi despicaseră capul mic cu un topor. Familia mea s-a alăturat apoi altora care au ieșit în stradă să danseze și să sărbătorească moartea ei”, își începe povestea femeia care a dorit să rămână anonimă.

Kawthar locuia în al-Nahrawan, un cartier din sud-estul Bagdadului. Fusese retrasă de la școală și, la 13 ani, a fost forțată să se căsătorească cu un bărbat alcoolic cu mulți ani mai în vârstă decât ea.

„A fost supusă timp de un an la violență și rele tratamente după care a fugit înapoi la familia ei, care inițial a supus-o la arest la domiciliu și la presiuni constante să se întoarcă la soțul și agresorul ei. Ea a amenințat că își va pune capăt vieții și, în cele din urmă, a fost divorțată oficial în instanță la sfârșitul anului 2025”, spune femeia.

Dar, la scurt timp după divorț, un văr a fost eliberat din închisoare și i-a cerut mâna lui Kawthar de la părinții ei. Fata a refuzat, pentru că toată lumea știa că vărul ei era implicat în trafic de droguri și alcool. Numai că familia ei a ignorat-o și a aprobat căsătoria. Poate că mama fetei și alte rude de sex feminin i-ar fi luat apărarea, dar, conform obiceiului din comunitate, „cuvântul unui bărbat nu poate fi încălcat de o fată”.

Terifiată de ceea ce urma să se întâmple cu ea, fiind convinsă că va îndura violuri și violențe, la începutul lui mai, pe măsură ce ziua nunții se apropia, Kawthar a plecat din casa familiei. I se refuzase șansa de a merge la școală sau de a învăța cum să câștige bani, așa că a plecat doar cu hainele de pe ea.

După ce a fugit, a fost văzută de un vecin care a răpit-o timp de trei zile și - potrivit declarațiilor rudei sale - i-a făcut lucruri groaznice pe care nu le-a dezvăluit. Deși și-a asigurat familia că nu a plecat de bunăvoie cu el și chiar după ce camerele de supraveghere au părut să susțină relatarea ei că a fost târâtă cu forța, familia ei a refuzat să o creadă.

„Tatăl lui Kawthar, unchiul ei și logodnicul ei au interogat-o despre ce s-a întâmplat în acele trei zile înainte de a o duce într-o zonă deschisă de la periferia Bagdadului. Am încercat să-mi imaginez ce simțea ea în acea mașină, cu trei bărbați din familia care ar fi trebuit să fie cercul ei de siguranță. I-au spus care îi era soarta? Care au fost ultimele ei rugăminți? Credea că vor fi de partea ei? Sau se întreba cum putea tatăl ei să-i facă așa ceva?” - povestește ruda fetei pentru The Guardian.

„Pe rețelele sociale, i-am văzut chipul copilăros, ultima dată când purtase uniforma de școală. O poză veche care nu îi arată toate trăsăturile frumoase. Au circulat rapid videoclipuri cu membri ai tribului dansând fericiți la uciderea ei. Nu am văzut pe nimeni din familie jelind. Dimpotrivă, bărbații sărbătoreau” - spune ruda.

„Când am auzit vestea, eram acasă într-o după-amiază obișnuită, până când tatăl meu a venit cu știrea dispariției și uciderii ei. Dacă aș fi auzit această poveste de la un străin, într-o postare pe Instagram, probabil că nu aș fi crezut-o. Cum poate o persoană să poarte atâta urâciune în inimă și să o reverse asupra propriei fiice? Dar i s-a întâmplat unei fete pe care o cunoșteam și cu care am stat cândva împreună”, mai spune femeia.

Mărturisește că a sperat că poliția îi va pedepsi pe bărbați pentru fapta lor, dar a aflat apoi cu stupoare că un ofițer ar fi cerut mită pentru a spune că a fost răpită și nu ucisă. Iar apoi bărbații au mutat corpul lui Kawthar de mai multe ori de frică.

„Un cadavru cu 10 gloanțe în el, fără giulgiu sau spălare rituală, a trecut din groapă în groapă. Dacă cei vii nu au umanitate, unde este sfințenia morților?

A 15-year-old Iraqi girl named Kawthar Bashar Al-Husayjawi was murdered by her own family.



She had refused to marry her cousin. Her family killed her in the name of "honor."



În cele din urmă, asta m-a împins să vorbesc. Eu și alte femei din familia extinsă am început să trimitem numele ei, fotografia și pozele ucigașilor către pagini de presă și platforme, sperând să obținem dreptate pentru acest copil și să îi permitem măcar să fie îngropată cu demnitate. Mi-a fost teamă că acest caz va fi îngropat ca sutele de alte povești în care femei și fete tinere mor doar pentru că au încercat să supraviețuiască.

Ceea ce mă înspăimântă cel mai mult este cât de ușor a devenit pentru bărbații din Irak să comită o crimă. Ei nu se mai tem de lege sau de stat, pentru că văd corupție peste tot. Toată lumea a ascuns ce s-a întâmplat”, mai spune femeia.

Aceasta a mai spus că un avocat va prelua cazul, cadavrul va fi găsit, iar fratele adolescentei își va asuma singur crima și astfel cazul va fi închis ca o crimă de „onoare”.

Deși legea irakiană nu menționează direct expresia „crimă de onoare”, există circumstanțe atenuante în lege care se referă la crima motivată de onoare. Cineva care își ucide soția sau o rudă de sex feminin apropiată după ce comite adulter va fi pedepsit cu închisoare pentru o perioadă care nu depășește trei ani. În multe cazuri, crima este catalogată drept un incident familial care a scăpat de sub control.

„Noile legi din Irak care permit căsătoria copiilor de la doar nouă ani mă îngrozesc, pentru că un copil scos de la școală și împins într-o căsătorie timpurie devine mai vulnerabil și mai puțin capabil să se protejeze sau să se opună violenței la care este supus. Kawthar nu ajunsese încă la o vârstă care să îi permită să înțeleagă viața, totuși toată lumea o trata ca pe o femeie care trebuie supusă, monitorizată și pedepsită”, și-a încheiat femeia tulburătoarea mărturie.