Banana din opera deja celebră expusă în Muzeul Pompidou a fost furată din nou

Furtul operei „Comedian”, care a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 30 mai, a fost descoperit de un agent de securitate. Sursa foto: Hepta

Muzeul de artă modernă Pompidou din Metz, Franța, a anunțat duminică, 31 mai, că a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute după ce a descoperit furtul operei „Comedian”, celebra banană atârnată pe perete cu bandă adezivă, care a fost creată de Maurizio Cattelan, în vârstă de 65 de ani şi care era expusă acolo.

Furtul, care a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, 30 mai, a fost descoperit de un agent de securitate, relatează Corriere della Sera. Deși banana este înlocuită la fiecare trei zile, „valoarea operei constă în certificatul său de autenticitate și în protocolul care reglementează prezentarea acesteia”, a precizat muzeul. Prin urmare, simpla înlocuire a bananei nu este suficientă. Într-un comunicat, muzeul, care a înlocuit deja fructul, „a condamnat furtul, care subminează respectul cuvenit operelor expuse”.

Creat în 2019, „Comedian” fusese deja ținta unui act similar în iulie anul trecut, când un vizitator a mâncat fructul. „Apoi”, a spus Elsa De Smet, managerul de comunicare al muzeului, „persoana a fost identificată și și-a asumat responsabilitatea pentru act”, relatând acest lucru pe rețelele sociale. Prin urmare, muzeul nu a depus o plângere, dar de data aceasta a decis să o facă deoarece făptașul nu a fost identificat și, prin urmare, „nu putem comunica cu acesta”.

Cu ocazia precedentului furt, cu ironia sa obișnuită, Cattelan și-a exprimat dezamăgirea că vizitatorul mâncase doar banana și nu și banda adezivă care o ținea legată de perete. Banana, din care există trei exemplare certificate, a generat o vâlvă considerabilă încă de la prima sa expoziție la Art Basel Miami în 2019. Cu un preț de pornire de 120.000 de dolari, „Comedian” pune sub semnul întrebării conceptul de valoare în artă. Notorietatea sa a crescut datorită unor incidente precum acesta din Metz. În timpul primei sale expoziții din Miami, artistul David Datuna a mâncat banana în fața vizitatorilor, susținând că îi era foame.

În 2024, antreprenorul în criptomonede Justin Sun a achiziționat o versiune a lucrării pentru 5,2 milioane de dolari, iar două zile mai târziu a mâncat banana în fața camerelor de filmat în Hong Kong: „Este mult mai bună decât alte banane”, a declarat acesta după prima mușcătură.

Cattelan este cunoscut și pentru lucrarea sa „America”, toaleta funcțională din aur masiv de 18 karate, oferită simbolic președintelui american Donald Trump. „America” a fost, de asemenea, în centrul unui furt senzațional în Regatul Unit în noaptea de 13 spre 14 septembrie 2019. În martie anul trecut, o instanță a găsit doi bărbați vinovați de furtul prețioasei toalete în timpul unei expoziții la Palatul Blenheim, o reședință istorică din secolul al XVIII-lea și locul de naștere al lui Winston Churchill. Lucrarea, demontată și topită, nu a mai fost niciodată recuperată.

Expoziția de la Centrul Pompidou-Metz se intitulează „Dimanche sans fin” (Duminică fără sfârșit) și este îngrijită chiar de Cattelan, împreună cu regizoarea Chiara Parisi (deschisă până pe 2 februarie 2027). Expoziția prezintă, de asemenea, lucrări monumentale ale artistului italian, precum „Pisica scheletică Felix” (2001) și „Angolo dei Ricordi” (1989). „Daddy, Daddy” (2008) atârnă de tavan, în timp ce alte lucrări se întind de podea, precum „La Dolce Utopia (cu Philippe Parreno, 1996/2025). Celebrul „Bel Paese” (1994) atârnă pe un perete, în timp ce un copil pe o tricicletă se plimbă: este vorba despre „Charlie” (2003). În total, au fost 37 de lucrări, care au devenit 36 ​​duminică, 31 mai, din cauza furtului tabloului „Comedian”.