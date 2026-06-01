Inteligența artificială și fricile privind pierderea locului de muncă: Ce impact va avea AI în meseria de mecanic auto

Un mecanic verifică nivelul de ulei la o mașină, într-un service auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce inteligența artificială avansează și este integrată tot mai mult în activitatea companiilor, tot mai mulți americani se tem că tehnologia de ultimă generație le-ar putea lua locul de muncă. Îngrijorările nu sunt nefondate, în contextul în care mai multe studii și anunțuri recente ale marilor companii indică faptul că automatizarea și AI-ul încep să influențeze piața muncii.

Potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs, dezvoltarea inteligenței artificiale a redus creșterea lunară a numărului de angajați din Statele Unite cu aproximativ 16.000 de locuri de muncă în ultimul an. În plus, mai multe companii importante au anunțat în ultimele luni concedieri masive, invocând, cel puțin parțial, implementarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, transmite CNN.

Estimările băncii americane arată că, la nivel global, până la 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă ar putea fi expuse transformărilor generate de automatizare și inteligență artificială în următorul deceniu.

„Oamenii nu știu dacă următorul loc de muncă afectat va fi al lor”

„Oamenii sunt îngrijorați și pe bună dreptate. Le este teamă pentru că nu știu dacă următorul loc de muncă afectat va fi al lor”, a declarat Stephanie Alston, director executiv al companiei de recrutare BGG Enterprises.

Cu toate acestea, specialiștii spun că nu toate profesiile pot fi înlocuite de algoritmi și roboți. Un exemplu este industria auto, unde experiența practică și interacțiunea directă cu vehiculele continuă să fie esențiale.

În cadrul programelor de pregătire pentru tehnicieni auto dezvoltate de Porsche, instructorii și cursanții susțin că inteligența artificială poate deveni un instrument util, dar nu poate înlocui abilitățile umane necesare diagnosticării și reparării autovehiculelor.

„Chiar dacă inteligența artificială va evolua și mai mult în viitor, personal nu cred că va prelua vreodată locurile noastre de muncă”, spune Joshua Finkbeiner, participant la programul de ucenicie tehnologică Porsche.

Specialiștii din domeniu explică faptul că multe dintre activitățile efectuate de mecanici necesită simțuri și aptitudini pe care tehnologia nu le poate reproduce complet. Tehnicienii verifică uzura componentelor prin atingere, identifică problemele după zgomotele produse de mașină și chiar după mirosurile care pot indica anumite defecțiuni.

„Este foarte important să poți atinge componentele și să observi dacă materialele încep să se degradeze. De asemenea, mirosul este adesea un indiciu instantaneu că ceva nu funcționează corect”, explică Randy Burnsworth, manager de instruire tehnică post-vânzare.

La rândul său, Darian Moreno, aflat în programul de pregătire Porsche, consideră că flexibilitatea corpului uman și capacitatea de a lucra în spații greu accesibile reprezintă avantaje imposibil de replicat în totalitate de un robot.

Alți specialiști subliniază că procesul de diagnosticare implică adesea observații subtile și experiență practică, elemente care nu pot fi standardizate complet. „Nu totul este alb sau negru. Uneori trebuie să revii asupra problemei și să verifici de mai multe ori până găsești cauza exactă”, afirmă Dominic Wagner, viitor tehnician auto.

Zeci de mii de locuri noi de muncă pentru tehnicieni și mecanici în sectorul auto

Perspectivele pentru acest sector rămân pozitive. Potrivit estimărilor Biroului de Statistică a Muncii din Statele Unite, numărul locurilor de muncă pentru tehnicienii și mecanicii auto ar urma să crească cu aproximativ 4% în următorii opt ani, ceea ce înseamnă aproape 34.000 de noi posturi.

Experții în recrutare cred că, în prezent, nu există profesii complet „imune” la inteligența artificială, însă există meserii mai rezistente la impactul acesteia.

„Nu cred că există un loc de muncă protejat sută la sută de inteligența artificială. Există însă profesii reziliente la AI. În cazul mecanicilor și al meseriilor specializate, tehnologia nu va înlocui angajații, ci îi va ajuta să lucreze mai eficient și să aibă instrumente mai performante”, spune Stephanie Alston.

Cererea pentru specialiști calificați rămâne ridicată, iar reprezentanții industriei auto consideră că tinerii care aleg această carieră vor avea oportunități solide de angajare și venituri stabile în anii următori.

„Cererea există și nu există niciun motiv pentru care să nu poți câștiga bine din această meserie”, afirmă Kyle Montero, instructor în cadrul programului de pregătire Porsche.

Pentru mulți dintre cei care activează deja în domeniu, siguranța locului de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje. „Este reconfortant să știi că, atunci când termini pregătirea, ai practic un loc de muncă garantat”, concluzionează Randy Burnsworth.