Cea mai bătrână șoferiță din lume tocmai și-a reînnoit permisul, la 108 ani: „Am o rutină de exerciții pe care o urmez de 20 de ani”

Statul Delaware a sărbătorit cea de-a 108-a aniversare a doamnei Susan Young Browne, pe 3 mai 2026. Sursa foto: Kent County Levy Court

O femeie de 108 ani din Delaware și-a reînnoit permisul de conducere până în 2033 și face exerciții fizice de trei ori pe săptămână. „Îmbătrânesc frumos”, a spus Susan Young Browne, care tocmai a primit permisiunea de a continua să conducă până la vârsta de 115 ani, potrivit Good News Network.

Acesta este un testament al capacității și al atitudinii sale remarcabile față de viață. Ea și-a sărbătorit recent cea de-a 108-a aniversare în Dover, Delaware.

Browne se afla în Delaware în 1918, în perioada segregării rasiale, unde lucra împreună cu familia sa la o fermă, fără apă curentă și electricitate. Mai târziu, a urmat cursurile Delaware State College for Colored Students, cunoscută astăzi sub numele de Delaware State University, pe care a absolvit-o în 1945. După aceea, a predat timp de 30 de ani într-o școală cu o singură clasă (și în alte instituții de învățământ).

Căsătorită de două ori, ea se bucură de compania unei familii numeroase formate din copii, nepoți și strănepoți.

› Vezi galeria foto ‹

„Am o rutină de exerciții pe care o urmez de aproximativ 20 de ani”

În prezent, poate fi găsită de trei ori pe săptămână la Modern Maturity Center, unde participă cu plăcere la cursuri de exerciții fizice în grup.

Menținerea unei vieți active este una dintre cheile acelei îmbătrâniri armonioase despre care vorbea.

„Când mă trezesc dimineața, am o rutină de exerciții pe care o urmez de aproximativ 20 de ani”, a spus ea. „Când m-am pensionat — și am mers prin acea clasă timp de 30 de ani — nu aveam de gând să mă așez și să stau degeaba.”

La petrecerea ei aniversară au participat 130 de persoane, inclusiv guvernatorul statului Delaware, Matt Meyer.

Cel mai frumos cadou a fost un loc de parcare chiar în fața clădirii, rezervat special pentru ea.

Acest lucru este important deoarece, după cum le-a spus doamna Browne celor adunați să-i sărbătorească viața, statul tocmai îi reînnoise permisul de conducere până în anul 2033.

„Nu mai am de gând să am grijă de încă un bărbat”

Browne este cunoscută și pentru simțul său al umorului, pe care l-a demonstrat din plin atunci când a glumit despre viața ei amoroasă într-un interviu acordat CBS News.

„Se pare că nu sunt o parteneră prea atrăgătoare pentru bărbați”, a spus Browne râzând.

Primul soț al profesoarei pensionare, James Young, a murit în 1988, iar al doilea soț, dr. Clifton Browne, a murit în 2001, potrivit DSU. „A fost suficient”, a declarat ea pentru CBS News. „Nu mai am de gând să am grijă de încă un bărbat.”