Portarul Luca Zidane, fiul lui Zinedine Zidane, legenda naţionalei Franţei, a fost inclus în lotul Algeriei pentru CM 2026

Portarul Luca Zidane, care a suferit o fractură de maxilar la sfârşitul lunii aprilie, este totuşi inclus pe lista celor 27 de jucători reţinuţi duminică de selecţionerul Algeriei, Vladimir Petkovic, pentru Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în America de Nord, notează Agerpres.

Prezenţa lui Zidane, în vârstă de 28 de ani, nu este încă 100% sigură, deoarece se află patru portari pe listă, pe care Petkovic va trebui în cele din urmă să o reducă la 26 de jucători.

Fiul lui Zinedine Zidane, care a jucat la ultima Cupă a Africii pe Naţiuni din Maroc, după ce a optat pentru "vulpile deşertului", a suferit o comoţie cerebrală şi o fractură de maxilar şi bărbie într-un meci al echipei sale de club, Granada (divizia a 2-a spaniolă), la sfârşitul lunii aprilie.

Deloc surprinzător, antrenorul bosniac i-a convocat şi pe fundaşul Ramy Bensebaini, mijlocaşii Nabil Bentaleb, Houssem Aouar şi pe atacanţii Amine Gouiri şi Riyad Mahrez. Fostă vedetă a lui Manchester City, Mahrez, în vârstă de 35 de ani, evoluează acum în Arabia Saudită.

Lotul Algeriei pentru CM 2026

Pe listă nu figurează în schimb Ilan Kebbal, deşi acesta a contribuit din plin la parcursul bun al lui Paris FC în Ligue 1.

În Grupa J a Cupei Mondiale (11 iunie - 19 iulie), Algeria va întâlni Argentina, campioana en-titre, pe 17 iunie, apoi Iordania şi Austria (23 şi 28 iunie).

Grupul celor 27 de jucători algerieni este următorul:

Portari: (4): Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyon/Elveţia), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Luca Zidane (Granada/Spania)

Fundaşi: (9): Achref Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City/Anglia), Zinédine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona/Italia), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund/Germania), Samir Chergui (Paris FC/Franţa), Jaouen Hadjam (Young Boys Berna/Elveţia), Aissa Mandi (Lille/Franţa), Mohamed Amine Tougai (Esperance sportive Tunis/Tunisia)

Mijlocaşi: (7): Houssem Aouar (Al-Ittihad/Arabia Saudită), Nabil Bentaleb (Lille/Franţa), Hicham Boudaoui (Nice/Franţa), Fares Chaibi (Frankfurt/Germania), Ibarhaim Maza (Bayer Leverkusen/Germania), Yacine Titraoui (Charleroi/Belgia), Ramiz Zerrouki (Twente/Olanda)

Atacanţi: (7): Mohamed Amoura (Wolfsburg/Germania), Nadhir Benbouali (Gyor/Ungaria), Adil Boulbina (Al-Duhail/Qatar), Fares Ghedjemis (Frosinone/Italia), Amine Gouiri (Marseille/Franţa), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam/Olanda), Riyad Mahrez (Al-Ahli/Arabia Saudită).