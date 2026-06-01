Un fost membru al guvernului Cioloș spune că un guvern tehnocrat "nu funcționează". "Vorbesc din experiență"

Avocatul fiscal Gabriel Biriș, care a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor în Guvernul condus de Dacian Cioloș, a explicat luni, la Antena 3 CNN, că, în opinia lui un guvern tehnocrat nu este o soluție potrivită pentru România decât în situații de criză și pentru perioade scurte. Biriș a vorbit despre momentul plecării sale din Guvern, legat de reforma impozitării veniturilor personale, context în care spune că PSD-iștii l-au numit "fascist" și "trădător", pentru ca apoi propunerea lui să se regăsească în programul lor de guvernare.

Biriș a povestit despre propria experiență, din perioada când a făcut parte din Cabinetul Cioloș. În opinia sa, guvernarea trebuie să fie asumată de partide, pentru că acestea primesc mandatul prin votul cetățenilor.

"Vorbesc din experiență. Am făcut parte dintr-un guvern tehnocrat, am fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor în Guvernul Cioloș și știu că nu funcționează. Guvernarea trebuie asumată politic. Noi, cetățenii, din când în când, o dată la patru ani, mergem să votăm partidele care să intre în Parlament. Deci guvernarea trebuie asumată politic, pentru că este vorba despre responsabilitate, iar responsabilitatea este în fața celor care ți-au dat mandat, adică cetățenii", a spus Biriș.

Gabriel Biriș a subliniat că un guvern tehnocrat poate apărea într-un context de criză, dar doar ca soluție temporară.

"În momentul în care vorbești de un guvern tehnocrat, vorbești de un guvern de criză, pe o perioadă scurtă. Să nu uităm că data trecută când am avut guvern tehnocrat am avut o criză mare și urmau alegerile după un an. A fost după Colectiv, când Guvernul Ponta a plecat și trebuia țara gestionată până la alegeri", a afirmat el.

Întrebat ce anume îngreunează funcționarea unui guvern de specialiști, Gabriel Biriș a dat ca exemplu perioada în care a lucrat la Ministerul Finanțelor.

El a spus că Guvernul Cioloș a avut dificultăți în a promova unele măsuri fiscale, inclusiv în perioada verii, când nu a putut adopta ordonanțe pe Codul fiscal.

Biriș a amintit și momentul plecării sale din Guvern, legat de reforma impozitării veniturilor personale. El a vorbit despre propunerile sale, care vizau plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor, eliminarea unor excepții și așezarea sarcinii fiscale în funcție de veniturile reale ale oamenilor.

"Motivul pentru care eu am plecat înainte de final din Guvernul Cioloș a fost că domnul Cioloș și doamna Dragu s-au răzgândit pe reforma impozitării veniturilor personale", a spus Gabriel Biriș.

El a explicat că una dintre măsuri presupunea mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, dar și introducerea unor măsuri de combatere a evaziunii fiscale, inclusiv prin transparentizarea sumelor ascunse în paradisuri fiscale. Potrivit lui Biriș, proiectul a fost abandonat din cauza presiunii politice.

"Probabil că sub presiunea politicului, l-au răzgândit și pe Dacian Cioloș, și pe Anca Dragu. Au retras susținerea. PSD-iștii mi-au zis că sunt fascist, că sunt trădător, că este o bazaconie. Și, la două luni, măsura despre care spuneau că este fascistă am văzut-o în programul lor de guvernare, iar în anul următor au implementat-o", a afirmat Biriș.

"Nu are ce să caute un guvern tehnocrat la guvernare. Politicienii trebuie să își asume. Au dat jos guvernul, trebuie să pună guvern, pentru că altfel denaturăm scopul votului", a conchis Gabriel Biriș.

Gabriel Biriș a fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice în perioada Guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloș. El a demisionat în septembrie 2016, după scandalul legat de proiectul de modificare a Codului fiscal.