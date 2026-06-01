Peter Magyar anunță că va modifica Constituția Ungariei pentru a-l demite pe Tamas Sulyok, președintele pus în funcție de Viktor Orban

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat măsurile pe care intenționează să le ia împotriva președintelui țării, Tamas Sulyok, care a refuzat apelul său la demisie, relatează Euronews. Într-un discurs în fața Palatului Sandor din Budapesta, șeful guvernului ungar a spus că urmează să modifice Constituția Ungariei pentru a permite îndepărtarea șefului statului din funcție.

Există inclusiv discuții cu privire la modificarea felului în care se face alegerea președintelui – în prezent, Parlamentul Ungariei numește președintele prin vot al plenului. Mandatul prezidențial este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Președintele Ungariei este o funcție non-executivă cu atribuții ceremoniale.

„La fel cum Viktor Orban a abandonat poporul ungar, la fel și Tamas Sulyok, pe care l-a numit el, a abandonat Republica Ungară.

Funcția de președinte al republicii este mai importantă și mai puternică decât orice persoană care o ocupă. Este în interesul Ungariei ca președinția să-și recapete autoritatea care i-a fost erodată de ani de zile de tăcere, decizii de nesuportat și omisiuni.

L-am informat pe președinte că dacă-și menține poziția și nu demisionează de bunăvoie, atunci astăzi îi voi informa pe parlamentarii Tisza de decizia lui și vom porni procedurile necesare.”, a declarat Magyar, luni dimineață, în fața Palatului Sandor.

Premierul ungar a organizat conferința de presă după ce a purtat noi discuții cu Tamas Sulyok. Nu le-a spus jurnaliștilor ce fel de amendament constituțional pregătește, dar a anunțat că legea nu va fi „cu dedicație” și că va permite și demiterea din funcție a altor persoane (care ar urma să ocupe funcția prezidențială altă dată – n. red.).

Magyar urmează să discute pașii de urmat cu parlamentari ai partidului său, în cursul zilei de azi, dar o decizie este puțin probabil să fie luată în viitorul apropiat.

Șeful guvernului de la Budapesta a spus că și-ar dori ca cetățenii să aibă un cuvânt mai greu de spus în privința alegerii președintelui – asta ar putea însemna că amendamentul constituțional discutat ar putea să prevadă alegeri directe pentru funcție, însă și alte soluții sunt posibile – după cum a spus, liderul ungar, detaliile vor fi stabilite după discuții și negocieri cu parlamentarii.

„Legea Fundamentală este cât se poate de limpede – președintele republicii încarnează unitatea națiunii și protejează democrația”, a spus Magyar, înainte de a explica de ce, în opinia sa, Sulyok a eșuat în misiunea sa.

„Sulyok a tăcut atunci când prim-ministrul înlăturat a vorbit de microfoane, de o mare epurare și de o armată din umbră – ar fi trebuit să fie treaba președintelui să spună că în Republica Ungaria nu sunt cetățeni care trebuie epurați”, a spus el, adăugând că l-a întrebat pe președinte de aceste declarații și că i s-a spus că ele reprezintă doar opinii politice.

„Republica ungară nu îi aparține lui Tamas Sulyok sau lui Viktor Orban sau vreunui partid sau sistem politic. Ea este creația comună a poporului ungar”, a mai spus șeful guvernului de la Budapesta.