O călătorie de 1.300 km cu trenul: Una dintre cele mai lungi rute feroviare din Europa va fi lansată luna aceasta

Operatorul privat ceh Leo Express va lansa, din 25 iunie, o legătură care va conecta Germania, Cehia și Polonia până aproape de granița cu Ucraina. Foto: Profimedia Images

O nouă rută feroviară internațională de peste 1.300 de kilometri va fi inaugurată în această lună, oferind una dintre cele mai lungi călătorii directe cu trenul din Europa, scrie Euronews. Operatorul privat ceh Leo Express va lansa, din 25 iunie, o legătură care va conecta Germania, Cehia și Polonia până aproape de granița cu Ucraina.

Noua rută le va permite pasagerilor să călătorească din Europa Centrală până în Europa de Est folosind un singur tren. Serviciul va circula zilnic în ambele sensuri și va lega mai multe centre urbane importante de pe traseu.

Trenul va porni din orașul polonez Przemyśl, situat în apropierea frontierei cu Ucraina, și va trece prin Cracovia, Ostrava, Praga, Dresda, Leipzig și Erfurt, înainte de a ajunge la destinația finală, Frankfurt pe Main și Aeroportul Frankfurt.

„Prin această nouă rută eliminăm și ultimele «cortine de fier» dintre Europa de Vest și Europa de Est, conectând centre europene importante și oferind acces către Ucraina”, a declarat Peter Köhler, directorul general al Leo Express.

Cursa spre vest va pleca din Przemyśl la ora 13:31 și va ajunge la Aeroportul Frankfurt a doua zi, la ora 07:53. În sens invers, trenul va pleca din Frankfurt la ora 08:27 și va ajunge la Przemyśl în noaptea următoare, la ora 02:23.

Potrivit lui Köhler, orarul a fost gândit pentru a facilita conexiunile cu zborurile internaționale. „Leo Express oferă o sosire excelentă la Aeroportul Frankfurt, la ora 07:53, permițând transferuri rapide către zboruri europene și intercontinentale”, a explicat acesta.

Totodată, trenul va asigura legături directe între orașe importante precum Praga, Dresda, Leipzig, Erfurt și Frankfurt, dar și conexiuni convenabile către Cracovia și Przemyśl.

Pasagerii care vor călători pe noua rută vor avea la dispoziție acces la internet Wi-Fi, prize pentru încărcarea dispozitivelor electronice, aer condiționat și posibilitatea de a cumpăra gustări și băuturi pe parcursul călătoriei.

Biletele pentru anumite segmente ale traseului, inclusiv între Polonia și Germania, vor avea prețuri care pornesc de la 10 euro.