Doi australinei și-au programat nunta de vis în Toscana, dar n-a ieșit așa: au avut flori de plastic, invitații au ajuns la spital

Doi australieni au dat în judecată o companie de planificare a evenimentelor din Grosseto, în regiunea Toscana, Italia și a primit daune în valoare de 19.000 de euro, după ce au avut parte de o nuntă de coşmar: maşina proaspeților căsătoriți a fost împinsă pentru a pleca, florile erau artificiale, iar mai mulţi invitaţi au ajuns la spital.

Un cuplu de australieni a avut parte de o nuntă de coșmar în Toscana după ce a decis să se căsătorească în provincia Siena în vara anului 2022 şi a încredințat planificarea evenimentului unei companii din Grosseto, relatează Corriere della Sera.

Locul ales pentru nuntă a fost Monticchiello, un sat medieval fermecător din provincia Siena. Neputând participa la etapele de planificare, cuplul a apelat la o companie din zona Grosseto, care trebuia să organizeze nunta, şi să se ocupe de catering, de florile de la eveniment şi de buchetul miresei, de cadouri, de mașină și de servicii de fotografie și video, inclusiv filmări aeriene cu o dronă. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării, iar cuplul a plătit companiei peste 25.000 de euro pentru toate serviciile solicitate.

Însă lucrurile nu au mers conform planului şi mirii au dat în judecată compania, iar un judecător italian a decis ca organizatorul nunții să plătească cuplului aproximativ 19.000 de euro, reprezentând daune și onorariile avocaților, pentru o serie de probleme şi aspecte care, conform dosarului instanței, au transformat o zi de vis într-un coșmar.

Lista problemelor, prezentată instanței de către avocații cuplului, este foarte lungă și nu toate cererile au fost acceptate de judecător ca fiind compensabile. Pentru tinerii căsătoriți, buchetul și coroniţa miresei, precum și întregul aranjament floral, au fost realizate din flori care nu erau proaspete. Apoi textul ceremoniei conținea numele greşite ale tinerilor căsătoriți într-unul dintre pasaje. În plus, mașina închiriată a cauzat probleme de la început, deoarece nu pornea şi a trebuit să fie împinsă de mai multe ori. Pe tot parcursul nunţii, nimeni din echipa de catering nu era prezent la faţa locului și, în plus, nu existau pahare în zona de băuturi, „iar mirele a trebuit să bea apă direct din sticlă”. Tortul de nuntă era „sub dimensiuni și mulți invitați nici măcar nu au apucat să-l guste ”.

La sosire, tinerii căsătoriți au înmânat echipei de catering niște biscuiți australieni, care apoi nu au fost niciodată serviţi în timpul recepției. Dansul mirilor nu a fost fotografiat şi nici filmat din cauza întârzierilor cauzate de unele incidente ulterioare.

Și în final, cel mai grav incident al serii a fost „căderea în piscină a unei doamne, prietenă a proaspeților căsătoriți, care era însărcinată în șase luni, și a altor invitați, din cauza unei cavităţi dintre doi pereţi care nu a fost semnalizată. Femeia însărcinată a fost nevoită să meargă la cea mai apropiată cameră de gardă, având în vedere starea sa fizică”. Tinerii căsătoriți, îngrijorați de cele întâmplate, au fost nevoiți să părăsească locul nunții pentru și verifica starea de sănătate a invitatului și să se întoarcă o oră mai târziu.