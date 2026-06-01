Un drive-in cu căpșuni a dat lovitura în Germania: Șoferii stau până la 90 de minute la coadă pentru a cumpăra fructe

Pe lângă căpşunile simple, standul drive-in propune spre vânzare milkshake-uri cu căpşuni, precum şi căpşuni învelite în ciocolată. FOTO: Profimedia Images

Sute de șoferi stau la cozi de până la 90 de minute la un drive-in din nord-vestul Germaniei pentru a cumpăra căpșuni. Un drive-in deschis în apropierea orașului Rheine a devenit viral pe TikTok și atrage clienți din întreaga regiune, potrivit DPA, citată de Agerprs.

Luna mai face parte din sezonul căpşunilor în Germania, cu multe tarabe de pe marginea drumurilor care îşi vând produsele şoferilor care trec prin zonă.

De obicei, şoferii trebuie să coboare din maşini pentru a cumpăra fructele - însă acest lucru nu se întâmplă şi la un drive-in situat lângă o ieşire spre autostradă, în apropiere de oraşul Rheine, la aproximativ 30 de kilometri distanţă de graniţa cu Ţările de Jos.

Nina şi Mia, două cliente mulţumite, au parcurs 80 de kilometri venind din oraşul Gelsenkirchen pentru a cumpăra căpşuni de la acest stand cu servire din maşină şi au lăudat ideea organizatorilor, pe care o consideră "ceva ieşit din comun".

Pe lângă căpşunile simple, standul drive-in propune spre vânzare milkshake-uri cu căpşuni, precum şi căpşuni învelite în ciocolată, printre alte delicatese.

Cozi uriașe la un drive-in din nord-vestul Germaniei

Şoferii trebuie să aibă în vedere timpi de aşteptare de până la 60-90 de minute, au anunţat duminică proprietarii fermei Gut Holsterfeld pe site-ul lor, deşi, în trecut, conducătorii auto au fost nevoiţi să stea uneori la coadă timp de până la două ore.

Standul este gestionat de o fermă locală, care cultivă şi sparanghel, o altă cultură germană de primăvară vândută şi pe tarabe amplasate pe marginea drumurilor.

Silvan Schulze-Weddige, care se ocupă de operaţiunile din fermă, a declarat ă ideea amenajării unui drive-in i-a venit în timpul unei vizite în Ţările de Jos.

Iniţial, a avut nevoie de ceva timp pentru a convinge echipa aflată în spatele noului concept, a dezvăluit el, însă, la un an după momentul în care i-a venit ideea unui drive-in cu căpşuni, efortul pare să fi dat roade.

Acel drive-in a atras o mulţime deosebit de numeroasă la deschiderea sa din 8 mai, îşi aminteşte Silvan Schulze-Weddige.

Mulţi şoferi filmau videoclipuri în timp ce aşteptau la coadă şi le publicau pe reţelele de socializare, a spus el. "Totul a devenit viral pe TikTok încă din prima zi", a adăugat antreprenorul german.

Drive-in-ul cu căpşuni din Gut Holsterfeld este deschis de vineri până duminică, între orele locale 11:00 şi 20:00, până la epuizarea stocului de căpşuni.