Șeful CCIR: România este interesată de cooperare cu China în domeniul stocării energiei

Preţurile ridicate la energie în Europa creează oportunităţi reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei, un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi, a transmis, luni, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, oficialilor chinezi cu care a avut întâlniri la Beijing, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CCIR, remis luni Agerpres, preşedintele CCIR s-a întâlnit cu reprezentanţi de prim rang ai mediului de afaceri chinez, în cadrul misiunii economice organizate de Camera Naţională în acest stat.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Federaţiei Chineze a Industriei şi Comerţului (ACFIC), organizaţie dedicată iniţiativei private din China, Mihai Daraban a subliniat România şi China au un nivel ridicat al schimburilor comerciale, iar prezenţa semnificativă a companiilor chinezeşti pe piaţa noastră demonstrează că România este un loc propice pentru dezvoltarea afacerilor.

"Avem avantaje strategice clare: Portul Constanţa – cel mai apropiat port din UE de Canalul Suez, cu conexiune fluvială către ţările fără ieşire la mare din Europa - şi un cadru juridic prin care orice companie înfiinţată în România devine automat persoană juridică în UE.

În plus, preţurile ridicate la energie în Europa creează oportunităţi reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei – un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi. China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR, iar relaţia noastră cu Ambasada chineză la Bucureşti este una excelentă", a afirmat acesta, citat în comunicat.

De asemenea, la cea de-a doua întâlnire oficială, avută cu preşedinta Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerţului Internaţional (CCPIT), Li Xiangying, discuţiile au vizat intensificarea relaţiilor economice bilaterale, atragerea investiţiilor chineze în România şi consolidarea poziţiei ţării noastre ca poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru companiile din Republica Populară Chineză.

"Preşedinta CCPIT şi-a exprimat dorinţa de extindere a colaborării comerciale cu România şi a identificat mai multe linii de acţiune prioritare în relaţia cu partea română, printre care: robotică, autovehicule electrice şi energie verde", se mai arată în comunicat.