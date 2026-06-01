Haine, dulciuri și pachete cu hrană pentru copiii din Jurgureni, de ziua lor. Fundația Carmistin și La Provinicia le-au oferit darurile

Elevii școlii generale din Jugureni, Prahova, au primit daruri de ziua lor de la Fundația Carmistin. Foto: Fundația Carmistin

Ziua Internațională a Copilului a fost marcată de elevii Școlii Gimnaziale din comuna Jugureni, județul Prahova, împreună cu Fundația Carmistin.

Fundația a continuat astfel o tradiție ce a intrat deja în calendarul anual al proiectelor dedicate copiilor și educației, derulate de această organizație.

La Jugureni, echipa Fundației Carmistin le-a oferit copiilor pachete cu hrană gătită din portofoliul La Provincia, brand al Carmistin The Food Company, precum și haine, încălțăminte, alimente, dulciuri și băuturi răcoritoare.

Momentul a fost gândit ca o zi a bucuriei, a recunoștinței și a grijii față de cei mai mici membri ai comunității.

A fost, de asemenea, inaugurat un nou loc de joacă, amenajat în curtea școlii, gândit ca un spațiu dedicat jocului, socializării și dezvoltării armonioase.

"Ziua Copilului este, înainte de toate, o celebrare a copilăriei, a inocenței, a visurilor și a potențialului purtate cu sine de fiecare copil. Este și un moment de reflecție asupra responsabilității pe care o avem, ca adulți și ca membri ai comunității, de a crea condiții mai bune pentru dezvoltarea copiilor, de a le susține educația și de a le oferi momente de bucurie.

În fiecare an, ne dorim să fim alături de copii, nu doar prin darurile pe care le oferim, ci, mai ales, prin mesajul pe care dorim să îl transmitem pentru ei: că sunt importanți, apreciați și că merită să crească într-un mediu care îi susține și îi încurajează să își urmeze visurile. Le urăm la mulți ani tuturor copiilor, cu sănătate, bucurii și un viitor plin de oportunități!", a declarat Andra Paraschiv, președinta Fundației Carmistin.

Reprezentanții Fundației le-au mulțumit, în cursul vizitei, copiilor și personalului personalului didactic de la școala din Jugureni pentru primirea călduroasă.