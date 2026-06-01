Ai sub 16 ani? Poți spune adio rețelelor sociale în această țară. Implementarea interdicției a început de luni

1 minut de citit Publicat la 17:46 01 Iun 2026 Modificat la 17:46 01 Iun 2026

Malaezia interzice minorilor sub 16 ani accesul la rețele sociale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Malaezia a început implementarea interdicției care împiedică minorii cu vârste sub 16 ani să își deschidă conturi pe platformele sociale și să le folosească, a anunțat luni Autoritatea națională de reglementare în domeniul comunicațiilor, citată de Reuters.

Măsura autorităților de la Kuala Lumpur vine în contextul intensificării eforturilor de protejare a minorilor față de expunerea la conținut online dăunător.

Națiunea din Asia de Sud-Est se alătură unui număr tot mai mare de state care introduc sau au aplică deja măsuri de reglementare a accesului la platformele online, pe fondul temerilor în creștere cu privire la impactul rețelelor online asupra sănătății și siguranței copiilor.

Concret, începând de luni, platformele sociale, inclusiv Facebook și Instagram, TikTok și YouTube, trebuie să efectueze verificarea vârstei utilizatorilor, în conformitate cu prevederile anunțate de guvern.

Companiile care nu respectă regulile pot fi amendate cu până la 2,5 milioane de dolari.

Verificarea vârstelor pentru utilizatorii existenți se va derula pe parcursul a șase luni

"Măsura nu are scopul de a interzice accesul copiilor la internet sau de a le refuza accesul la tehnologie, ci de a spori responsabilitatea platformelor, a părinților și a tutorilor în protejarea minorilor de pericolele din online", se spune într-un comunicat al autorităților malaeziene.

Dacă pentru deschiderea de noi conturi, verificarea vârstei utilizatorului trebuie implementată imediat, verificare vârstelor pentru utilizatorii existenți va trebui implementată pe parcursul a șase luni.

Reuters mai notează că autoritățile din Malaezia au intensificat controlul asupra companiilor care gestionează platforme sociale, după ce au constatat o creștere bruscă a conținutului dăunător în ultimii ani.

Guvernul este îngrijorat în special de tentativele menite să provoace tensiuni rasiale sau religioase sau de materialele care critică monarhia și care sunt vizate de sancțiuni drastice.