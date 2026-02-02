Copiii români, pe primul loc în lume la folosirea nocivă a reţelelor sociale. Ce măsuri propun experţii ca să le limiteze accesul

Copiii români, pe primul loc în lume la folosirea nocivă a reţelelor sociale / sursă foto: Getty Images

România a ajuns pe primul loc în clasamentul ţărilor în care copiii sunt dependenţi de reţelele sociale, potrivit unui studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. La nivel global, dezbaterea privind limitarea accesului minorilor la platformele online are loc de câţiva ani. La noi, fenomenul a lipsit aproape complet de pe agenda politicienilor până zilele trecute. Propunerea lui Raed Arafat ca România să ia în calcul limitarea accesului copiilor la rețelele sociale vine cu tot mai multe reacţii la nivel înalt.

Fie că a fost vorba despre plimbări nesigure la înălţime sau mâncatul lalelelor, sute de copii s-au impulsionat unii pe alţii să fie la modă, pe platformele sociale. Aproape jumătate dintre ei petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital.

Propunerea lui Raed Arafat de limitare a accesului minorilor sub 15 ani la reţelele sociale, stârneşte acum tot mai multe reacţii. Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Afacerilor Interne au declarat că nu susţin aceste interdicţii.

Efectele negative se resimt şi în educaţie.

"Am observat că ei sunt din ce în ce mai puţin atenţi la ceea ce li se spune", a afirmat Daniela Voinea, director de şcoală.

Ce recomandă experţii

În România, până la o reală schimbare, specialiştii recomandă paşi mici.

"Ideea de reglementare este rezonabilă, dacă ne uităm la toate aceste statistici. În acelaşi timp, trebuie să înţelegem că interzicerea unei platforme vine cu nişte riscuri, bineînţeles vine şi cu nişte beneficii", a afirmat Cristian Bolocan, expert digital.

"Un cumul între legislaţie, educaţie de acasă şi monitorizarea reţelelor sociale cred că ar ajuta foarte mult ca ceea ce se întâmplă zilele acestea, şi am văzut multe lucruri antisociale, ceva să fie diminuat acolo, dacă nu chiar la un moment dat eradicat pe deplin", a declarat şi Adrian Cuculis, avocat.

"Legea majoratului online vorbeşte despre vârsta majoratului pe zona digitală la 16 ani şi în acelaşi timp, vorbeşte despre parteneriatul împreună cu părinţii, atunci când vorbim despre accesul copiilor în mediul online. Nu sunt pentru interzis, sunt pentru colaborare, sunt pentru soluţii", a spus şi Nicoleta Pauliuc, iniţiatoarea proiectului.

În prezent, la nivel european, mai multe țări pregătesc interdicții pentru copii pe reţelele sociale.