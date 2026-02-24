Scandal diplomatic Franța - SUA. Parisul îi revocă accesul la Guvern ambasadorului Charles Kushner. Este tatăl ginerelui lui Trump

3 minute de citit Publicat la 00:23 24 Feb 2026 Modificat la 00:23 24 Feb 2026

Președintele Donald Trump (stânga) și Charles Kushner (dreapta), tatăl ginerelui său și ambasator la Paris. Foto: Getty Images

Un scandal diplomatic a izbucnit între Franța și Statele Unite, după ce guvernul francez l-a convocat pe ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, scrie The New York Times.

Kushner a fost chemat la Ministerul de Externe pentru a i se comunica protestul autorităților franceze la criticile Departamentului de Stat al SUA, formulate după atacul mortal comis luna aceasta asupra unui activist de dreapta la Lyon.

Ambasadorul Kushner nu a răspuns convocării, iar ministerul francez a anunțat, luni seara, că i-a revocat diplomatului american accesul la guvernul de la Paris.

Asta înseamnă că diplomatul, în exercitarea atribuțiilor sale, nu-i va mai putea contacta direct pe oficialii guvernamentali francezi.

Ce a spus Washingtonul și a provocat iritare la Paris

Uciderea în bătaie a activistului Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a provocat o creștere a tensiunilor între forțele de extrema stânga și extremă dreaptă din Franța.

Disputa s-a propagat la nivel internațional: administrația Trump și prim-ministrul de dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, i-au criticat pe oficialii francezi pentru felul în care au instrumentat acest caz.

Liderul de la Washington a făcut din susținerea formațiunilor de extremă dreapta o piesă centrală a politicii sale față de continent.

În Strategia de Securitate Națională a administrației sale este prevăzut angajamentul de a consolida "partidele patriotice" europene.

The New York Times amintește că este pentru a doua oară când Charles Kushner, tatăl lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, intră în conflict cu guvernul francez, de la preluarea funcției, în iulie 2025.

El a fost convocat la Ministerul franceze de Externe la câteva săptămâni după sosirea la post, după ce a acuzat Parisul că nu face suficient pentru a combate antisemitismul.

"În Franța, nu trece o zi fără ca evreii să fie agresați pe stradă, fără ca sinagogile și școlile frecventate de evrei să fie desființate, iar afacerile evreiești să fie vandalizate. Astăzi, mulți evrei francezi se tem că istoria se va repeta în Europa", a susținut el la momentul respectiv.

Ministru francez: Nu primim lecții de la "mișcarea internațională reacționară"

De data aceasta, nu a fost vorba de ceva ce ambasadorul Kushner a spus el însuși, ci de republicarea, de către ambasada SUA, a comentariilor Departamentului de Stat despre uciderea lui Deranque.

Acesta a murit după ciocniri între activiști de extremă stânga și de extremă dreapta în marja unei conferințe universitare despre Orientul Mijlociu.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Departamentul de Stat a comunicat că "stângismul radical violent este în creștere, iar rolul său în moartea lui Quentin Deranque demonstrează amenințarea pe care o reprezintă pentru siguranța publică".

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a confirmat duminică decizia de a-l convoca pe Charles Kushner.

El a declarat unui post de radio francez că guvernul francez respinge încercările de a exploata moartea lui Deranque în scopuri politice și că Statele Unite nu ar trebui să se amestece într-o problemă internă franceză.

"Refuzăm să permitem ca această tragedie, care a aruncat o familie în doliu, să fie exploatată în scopuri politice. Nu primim lecții de la mișcarea internațională reacționară, în special când vine vorba de violență”, a afirmat ministrul Barrot.

Administrația Trump a criticat constant țările europene pentru ceea ce oficialii săi descriu ca fiind maltratarea și marginalizarea vocilor de dreapta.

Uciderea lui Deranque a atras comparații cu asasinarea, în septembrie 2025, a lui Charlie Kirk, un aliat al Trump, caz în care oficialii de la Washington au dat imediat vina pe forțele de stânga.

Ambasada SUA nu a reacționat imediat la sancționarea diplomatului american

Ambasada americană nu a răspuns, luni, solicitărilor de comentarii, nici cu privire la convocare, nici cu privire la pierderea accesului ambasadorului Kushner la oficialii francezi.

La precedenta convocare, acesta a trimis un adjunct să-l reprezinte.

Nu a fost imediat dacă a procedat la fel și luni.