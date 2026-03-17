Bogdan Ivan, despre explozia prețurilor la combustibili: Companiile să strângă cureaua și să își reducă din profit

Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că, așa cum Guvernul „strânge cureaua”, la fel ar trebui să o facă și companiile care astăzi fac profituri din creșterea prețurilor la combustibili și le-a avertizat că, dacă cresc prețurile nejustificat, statul va interveni prin Consiliul Concurenței și ANAF.

În ceea ce privește accizele, Bogdan Ivan a declarat că orice încasare suplimentară la buget este un „câștig toxic”, deoarece, în același timp, scade consumul. S-a ferit însă să spună dacă micșorarea accizei este în continuare un scenariu luat în calcul de Executiv pentru a tempera șocul generat de creșterea prețului petrolului.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul poate activa oricând ordonanța de urgență pentru situație de criză în domeniul produselor petroliere, dacă va exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

„Statul are pârghii foarte clare de la Consiliul Concurenței și mai ales are o ordonanță pe care să o activăm, cea de criză în domeniul produselor petroliere, în situația în care vedem că avem o escaladare a acestui conflict militar din Orientul Mijlociu și o creștere a prețului atât la cotațiile petrolului, cât și la cotațiile tonei de motorină”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a avertizat companiile din acest sector că statul va interveni dacă majorează nejustificat prețurile la combustibili.

„Este evident că vom putea să intervenim pentru că fiecare dintre companiile care astăzi fac profituri nu mici, în general în acest domeniu al industriei petroliere, pe o perioadă de timp în care, da, tot strângem cureaua, ar trebui să o facă și ei. Și atunci vedem că de la un profit de 20-30% pot să reducă și mai mult acest profit, pentru ca să protejăm populația și companiile din România.

Statul român are pârghii foarte clare, prin Consiliul Concurenței, prin ANAF, pe care trebuie să și le exercite în astfel de situații. Eu ceea ce vreau să spun că până acum companiile din țara noastră a avut un comportament echilibrat. Dacă să ne uităm la modul în care au crescut la noi prețurile cu 70-80, 85 de bani, dacă ne comparăm cu Germania”, a spus ministrul.

„Astăzi aducem mai mult petrol decât am adus vreodată în România”, a adăugat Bogdan Ivan, subliniind că România produce astăzi 25% din țițeiul pe care îl rafinează din extracții petroliere din România și importă 75%.

Ministrul Energiei a declarat că Guvernul ia în calcul mai multe scenarii pentru a păstra prețul benzinei și motorinei sub 10 lei. În ceea ce privește declarația ministrului Alexandru Nazare că micșorarea accizei nu va duce neapărat la o scădere a prețurilor, Ivan a spus că nu știe „cifrele finale” de la Ministerul Finanțelor.

„Trebuie să mergem pe o măsură generală dacă vom ajunge acolo. Eu am venit cu acest cadru legal prin care, în situația care dacă va trebui să intervenim să putem să o facem de azi pe mâine, fără să fie nevoie să mai scriem acte normative, fără să fie nevoie să mai venim cu avize prin alte ministere. Le-am pregătit și e decizia Guvernului dacă va interveni, care va fi cuantumul maxim pe care îl va stabili pentru prețul final într-o analiză care ținte cont și de finanțe.

Eu pot să mă asigur că avem suficiente produse petroliere în piață, că nu crește prețul din cauza lipsei de produse petroliere în România, că am reușit în același timp să prioritizăm companiile românești atât la descărcare de produse, cât și la încărcare, cât și la distribuție pe teritoriul țării noastre și în același timp, această propunere de act normativ cu care am venit poate să dea dreptul Ministerul Energiei, dacă va fi situația pe producția internă, să stopeze exporturile, cu excepția cererilor din partea NATO”, a spus Ivan.

Întrebat dacă Guvernul nu micșorează acciza pentru a încasa mai mulți bani la buget, ministrul Energiei a spus că este un „câștig toxic”.

„E un câștig toxic în condițiile în care consumul scade, în condițiile în care tu ai deja șase luni de reducere a consumului, pe fondul deficitului bugetar și altor elemente economice, dublate de această criză internațională”, a spus Ivan.

La sfârșitul săptămânii, benzina se vindea la pompă cu preţuri între 8 lei şi 49 de bani şi 8 lei şi 70 de bani în timp ce motorina pleca de la 8 lei şi 97 de bani şi ajungea la 9 lei şi 15 bani.