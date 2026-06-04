Începe reabilitarea unei zone centrale din Bucureşti, la Piaţa Naţiunile Unite. Ce este conceptul "oraş parc" în "buricul oraşului"

2 minute de citit Publicat la 08:40 04 Iun 2026 Modificat la 08:48 04 Iun 2026

Ciucu spune că aduce conceptul de "oraş parc" în "buricul" Bucureştiului. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că începe reabilitarea unei zone centrale din Bucureşti, la Piaţa Naţiunile Unite. "Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de oraș parc. Peste maximum două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobiler stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare", a transmis edilul Bucureştiului.

Ciucu susţine că aduce conceptul de "oraş parc", iar pietonii se vor plimba "într-o zonă prietenoasă, demnă de o capitală europeană".

Cum arată acum zona şi randări privind cum ar urma să arate după reabilitare, în galeria foto de mai jos:

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"Piața Națiunile Unite arată dezolant. Trotuare găurite, pline de mașini, spațiu verde neîngrijit, borduri scoase, stâlpișori rupți.

O rușine în buricul Bucureștiului. Dar transformăm zona.

Colegii de la Poliția Locală a Municipiului București au scos autoturismele, astfel că cei de la Administrația Străzilor au început reabilitarea completă: parcări, spații verzi, trotuare, plantează arbori și montează sistem de irigații.

Redăm trotuarele pietonilor, care se vor plimba într-o zonă prietenoasă, demnă de o capitală europeană", a postat Ciucu pe Facebook.

Ce se schimbă pe Bd. Națiunile Unite

"Când treceam pe Națiunile Unite, mi se făcea rușine. Cobori pe Victoriei, de duci către Palatul Parlamentului și treci pe acolo! A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Națiunile Unite.

Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de oraș parc. Peste maximum două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobiler stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare.

Am început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului și o luăm în sus, spre Parlament. Apoi, ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă.

Pe măsură ce instituțiile PMB se vor obișnui cu cerințele și strandardele pe care le cer, vom prinde viteză. Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct", a transmis Ciucu.