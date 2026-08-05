FT: Cele două jumătăți ale Europei trăiesc în lumi tot mai diferite. Ruptura între Nord și Sud

Pedro Sanchez a fost în centrul atenției colegilor săi europeni după criza migranților din Ceuta. Foto: Profimedia Images

Criza migranților din Ceuta și evenimentele care i-au urmat au redeschis dezbaterea mai veche dintre prioritățile diferitelor regiuni ale Europei. Mai cu seamă, scrie Financial Times într-un articol de opinie (al jurnalistului britanic Janan Ganesh), clivajul european se vede mai ales în ruptura dintre Europa de Nord - o regiune care percepe Rusia putinistă o amenințare mai mare - și Europa de Sud - a cărei poziție geografică o predispune la diverse alte probleme, vede în schimbările climatice un dușman mai feroce.

Când prim-ministrul spaniol a calificat drept „egoiste” unele state europene, weekendul trecut, chiar și aliații săi trebuie să fi tresărit. Nu pentru că Pedro Sanchez nu ar fi avut argumente. Mai multe guverne propuneau izolarea, la propriu, a Spaniei după afluxul de migranți în Ceuta. Unele prezentaseră greșit situația, scrie FT.

Problema este că mulți îl consideră chiar pe Sanchez un apărător inflexibil al interesului național. El a respins obiectivul NATO de a aloca apărării 5% din PIB, motivând că Rusia nu își va trimite „trupele peste Pirinei”. Țările aflate de cealaltă parte a acelor munți au considerat că declarația sa nu dădea dovadă de prea multă solidaritate.

Nordul și sudul Europei trăiesc tot mai mult în universuri mentale diferite. Preocuparea dominantă a nordului este Rusia. Dacă Vladimir Putin nu devine mai blând la apusul vieții, situația nu se va schimba prea curând.

Sudul, mai puțin expus acestei amenințări, poate invoca alte priorități. Una dintre ele este schimbarea climatică, ale cărei efecte diferă în funcție de latitudine. Sanchez a sugerat cândva că eforturile Spaniei de combatere a acesteia ar trebui incluse în cheltuielile pentru apărare. Incendiile de vegetație din această vară fac mai dificilă respingerea argumentului său drept un simplu artificiu retoric.

Cearta pe procentul din PIB pe apărare și pe migrație

Disputa dintre Sanchez și prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, pe tema crizei din Ceuta ascunde cât de asemănătoare sunt, de fapt, cele două țări în privința apărării. La începutul acestui an, Meloni a exclus trimiterea de militari italieni pentru garantarea securității Ucrainei după încheierea conflictului. Și asta în condițiile în care, raportat la dreapta politică din țara sa, ea este una dintre cele mai ferme susținătoare ale unei atitudini dure față de Rusia.

La fel ca Spania, Italia abia a atins vechiul obiectiv NATO de 2% din PIB. Într-un sondaj recent, italienii au fost singurii dintre cetățenii țărilor analizate care s-au opus creșterii cheltuielilor naționale pentru apărare.

Există excepții, precum Grecia, care dispune de forțe armate bine echipate, și situații ambigue, precum cea a Franței, care poate fi considerată atât o țară nordică, cât și una mediteraneeană. În general, însă, la sud de paralela 45, ponderea în PIB a bugetelor de bază pentru apărare este mai redusă.

În vremuri de pace, acest lucru conta prea puțin. În viitor, ar putea deveni decisiv. Una este ca Europa să aibă opinii diferite în privința gestionării economiei, așa cum s-a întâmplat timp de decenii între nordul auster și sudul puternic îndatorat. Cu totul altceva este ca europenii să nu fie de acord nici măcar asupra amenințărilor pe care le consideră existențiale.

Această divergență ar fi suficientă și singură pentru a îndepărta nordul de sud. Problema migrației agravează, însă, situația.

Țările mediteraneene reprezintă punctul natural de intrare pentru migranții care sosesc ilegal din Africa. În cel mai bun caz, Europa va acționa împreună pentru a dezamorsa problema. Ne-am putea imagina nordul finanțând consolidarea frontierelor sudului, iar întregul continent implicându-se direct în Africa pentru a îmbunătăți viața oamenilor în țările de origine. Franța a desfășurat în Sahel o misiune de combatere a insurgenței până în 2022.

Problema este că simpla descriere a acestui scenariu îi scoate în evidență improbabilitatea aproape fantezistă. În Ciad, rata fertilității este de aproximativ șase copii pentru fiecare femeie. În Spania, abia depășește unu.

Presiunea demografică brută îi va împinge pe africani către Europa în numere pe care chiar și cei mai pricepuți decidenți politici le-ar gestiona cu dificultate. Dacă frontiera sudică se va dovedi permeabilă, statele nordice ar putea cere controale interne mai stricte asupra deplasărilor dinspre sudul spre nordul Europei.

Cu alte cuvinte, spațiul Schengen ar putea dispărea sau, ceea ce ar fi și mai grav pentru coeziunea europeană, s-ar putea fragmenta.

Falia nord-sud

Conflictul dintre nord și sud este o ruptură politică înscrisă în însăși structura lumii, continuă editorialistul FT . El se întreabă dacă Kemi Badenoch (șefa conservatorilor britanici) își poate stăpâni râsul atunci când Andy Burnham, premierul britanic laburist, vorbește despre falia dintre nordul și sudul Marii Britanii, aproape inexistentă după standardele mondiale.

Nigeria, țara în care a crescut Badenoch, și-a mutat capitala din Lagos, oraș aflat pe coastă, la Abuja, în interiorul țării, cel puțin parțial pentru a reduce ruptura dintre nord și sud, întemeiată pe diferențe religioase și pe experiențe distincte ale dominației britanice.

India se schimbă pe măsură ce înaintezi spre sud, atât în privința veniturilor, cât și a atitudinii față de limba hindi.

Ruptura este adânc înrădăcinată chiar și în țări comparabile cu Regatul Unit. Este suficient să ne gândim la Italia, Belgia sau Germania. În romanul Casa Buddenbrook al lui Thomas Mann, o femeie din Luebeck reacționează la Muenchen de parcă ar fi ajuns pe Neptun.

Statele Unite au purtat un război civil de-a lungul unei falii latitudinale. Fostele state confederate votează și astăzi diferit față de nord-estul țării.

Problema nord-sud apare pretutindeni deoarece latitudinile diferite produc condiții meteorologice diferite și, prin urmare, culturi agricole diferite, iar cultura umană este, într-o anumită măsură, produsul acestor condiții materiale (de menționat că aderența la diverse teorii ale dezvoltării societăților umane, în cazul acesta teoria geografică, aparține exclusiv autorului articolului citat, Janan Ganesh de la FT - n. red.).

În toate cazurile de mai sus există fie un stat central suficient de puternic, fie un sentiment național suficient de intens pentru a menține unitatea. La nivel continental, Europa dispune de prea puțin din ambele.

În 2020, ruptura dintre nordul și sudul Europei se reducea. Țările sudice etichetate depreciativ drept „PIGS” adoptaseră reduceri bugetare și alte reforme care le apropiaseră de economiile nordice, fapt reflectat și de micșorarea diferențelor dintre randamentele obligațiunilor.

În același timp, autosuficiența față de Rusia era aproape generalizată la nivelul continentului. Izbucnirea războiului a redeschis falia. Un continent care timp de decenii a fost divizat de o axă est-vest s-ar putea întoarce la ruptura mai veche dintre nord și sud, întemeiată nu pe vechea separare dintre catolici și protestanți, ci pe percepții diferite asupra amenințărilor.

Acest lucru contează deoarece cifrele contează. Este liniștitor să spui că Europa democratică are peste 500 de milioane de locuitori, față de cele 145 de milioane ale Rusiei. Italia și Spania reprezintă, însă, împreună mai mult de o cincime din populația europeană.

Dacă UE se transformă tot mai mult într-un club al apărării, este ușor de imaginat cum Regatul Unit i s-ar alătura. Tot atât de ușor este însă de imaginat cum unii membri actuali ar ajunge la periferia sa.

Nordul ocolește acest subiect de teamă să nu fie acuzat că îi caricaturizează pe mediteraneeni drept hedoniști lipsiți de griji. Sudul, la rândul său, nu vrea să pară mai puțin european.

Există, însă, o divergență reală de interese, născută din realități geografice greu de schimbat. Cei care vor să dezbine continentul au la dispoziție mai mult decât suficient material.