Statele Unite au dat înapoi 100 de miliarde de dolari până acum, după ce Curtea Supremă a decis că tarifele lui Trump sunt ilegale

2 minute de citit Publicat la 20:15 05 Aug 2026 Modificat la 20:15 05 Aug 2026

Tarifele au fost declarate ilegale în luna februarie. Foto: Getty Images

Administrația Trump a anunțat că a dat înapoi, până acum, aproximativ 100 de miliarde de dolari, bani colectați din taxele comerciale impuse de președintele american, înainte să fie declarate ilegale de Curtea Supremă, relatează CNBC.

Suma, dezvăluită marți într-un document depus la Curtea de Comerț Internațional a SUA, reprezintă aproximativ 60% din cele aproape 166 de miliarde de dolari pe care guvernul spune că le-a încasat din tarifele extinse impuse de Trump în 2025 prin invocarea Legii privind competențele economice de urgență internațională (IEEPA).

Tarifele au fost declarate ilegale în luna februarie, după ce Curtea Supremă a SUA a decis că nu pot fi autorizate în baza IEEPA. Două săptămâni mai târziu, judecătorul federal Richard Eaton a ordonat ca banii colectați să fie dați înapoi.

Donald Trump, care a făcut din aceste tarife vamale nucleul dur al agendei sale economice și de politică externă, și-a exprimat furia față de deciziile instanțelor.

Nu a renunțat însă la tarife. Administrația Trump a făcut recent o serie de demersuri pentru a recrea, în esență, regimul tarifar bazat pe IEEPA folosind alte prevederi legale de această dată.

„Tarifele au fost incredibile. Am colectat sute de miliarde de dolari. Curtea Supremă ne-a dat o lovitură, dar avem dreptul să facem asta cu o abordare diferită”, a spus Donald Trump într-un interviu pentru Fox News.

Însă și aceste metode diferite de a pune taxe pe importurile în SUA sunt contestate în instanțe.

Între timp, Administrația Trump nu a avut încotro decât să acorde rambursări pentru regimul tarifar IEEPA, care nu mai este în vigoare.

În luna aprilie, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierei al SUA (U.S. Customs and Border Protection – CBP) a implementat un sistem numit Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) pentru a urmări și procesa rambursările de taxe vamale.

Până la data de 31 iulie 2026, în sistemul CAPE au fost depuse 252,496 de cereri de rambursări pentru circa 25 de milioane de importuri, declarat oficialul CBP Brandon Lord într-un document depus marți la instanță, o actualizare solicitată de judecător privind progresul administrației în acordarea rambursărilor.

Aproximativ 129 de miliarde în „rambursări potențiale și certificate” au fost acceptate pentru procesare prin sistemul CAPE, a mai spus Lord.

Din această sumă, aproximativ 100 de miliarde de dolari au fost finalizate, certificate și trimise Departamentului Trezoreriei pentru plată, a precizat oficialul.

Operațiunea de rambursare a tarifelor de către administrația Trump mai are un drum lung de parcurs: peste 330.000 de importatori au plătit tarife IEEPA pentru mai mult de 53 de milioane de operațiuni de import.