Bătălia pentru Senatul SUA: Abdul El-Sayed a câștigat alegerile primare din Michigan. Urmează confruntarea cu omul lui Trump

Abdul El-Sayed, candidatul aripii progresiste a Partidului Democrat, a câștigat la limită alegerile primare pentru Senat în Michigan. Foto: Profimedia Images

Abdul El-Sayed, candidatul aripii progresiste a Partidului Democrat, a câștigat la limită alegerile primare pentru Senat în Michigan, învingând-o pe Haley Stevens, candidata susținută de conducerea partidului, scrie AFFP, preluată de Agerpres. Medicul în vârstă de 41 de ani îl va înfrunta în noiembrie pe republicanul Mike Rogers, susținut de Donald Trump, într-o cursă importantă pentru controlul Senatului american.

În cadrul unei conferinţe de presă de miercuri dimineaţă, el a făcut apel la democraţi "să se adune" pentru a-i învinge pe republicani în alegerile de la jumătatea mandatului, cruciale pentru continuarea celui de al doilea mandat al lui Donald Trump.

"Acesta este esenţialul: să construim o mişcare pentru a ne lua democraţia înapoi şi a face ca ea să fie în serviciul oamenilor, care merită tot ce-i mai bun din ce are de oferit America", a declarat Abdul El-Sayed la Detroit.

Rivala sa Haley Stevens l-a felicitat într-un comunicat şi a promis să facă campanie alături de el împotriva republicanilor care vor să-i vadă pe democraţi ieşind din aceste alegeri primare "obosiţi şi divizaţi".

Dând tonul pentru campania care urmează, Abdul El-Sayed şi-a atacat dur adversarul republican miercuri.

"Mike Rogers este un tip care nu a dat obiectat niciodată în faţa unei întreprinderi căreia îi putea face o favoare", a spus El-Sayed, acuzând pe republican că este servil faţă de Donald Trump.

"Dacă vreţi un senator slugarnic, foarte bine, votaţi pentru Mike Rogers. Dar dacă vreţi un senator care se va bate împotriva lui Donald Trump, atunci alegerea este în faţa dvs", a adăugat Abdul El-Sayed.

Alegerile din noiembrie au o miză specială. Democraţii speră să redobândească majoritatea în Senat, dar pentru asta trebuie să-şi conserve locul din Michigan, stat în care Donald Trump a câştigat în 2024.

La anunţarea rezultatelor, preşedintele american a fost ironic în privinţa victoriei celui pe care l-a calificat drept "comunist", estimând că este "o super ştire pentru republicani".

Susţinut de mai multe figuri progresiste precum Bernie Sanders şi Alexandria Ocasio-Cortez, Abdul El-Sayed ar putea arăta în noiembrie că aripa de stânga a partidului poate obţine mai multe mandate în rândul democraţilor.

Aliaţii săi afirmă că mobilizarea bazei progresiste în jurul candidaturii sale îi poate permite să reuşească fără susţinerea reţelei tradiţionale de mari donatori ai partidului.

Liderii democraţi sunt din ce în ce mai criticaţi de baza lor de susţinători din cauza lipsei lor de eficienţă în faţa lui Donald Trump.

Haley Stevens, deputată din 2019 în zona Detroit, şi-a centrat campanie pe reindustrializare şi pe capacitatea sa de a ralia diverse categorii în faţa republicanilor. Această fostă consilieră a administraţiei lui Barack Obama în domeniul auto a fost susţinută de mai mulţi lideri democraţi, precum Chuck Schumer şi guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer.

Cei doi candidaţi au avut vederi divergente în special în chestiunea susţinerii americane pentru Israel.

Haley Stevens era în favoarea unei continuări a asistenţei pentru acest aliat cheie al SUA şi respinge acuzaţiile de genocid în Gaza.

Abdul El-Sayed a cerut încheierea ajutorului american pentru Israel şi a criticat influenţa organizaţiei AIPAC, care îi finanţează pe candidaţii democraţi şi republicani pro-Israel. El a mai afirmat că se opune existenţei Israelului ca stat doar al evreilor.

Într-un stat cu o mare diasporă arabă şi unde AIPAC a donat deja peste 30 de milioane de dolari campaniei lui Haley Stevens, această chestiune a susţinerii Israelului a jucat un rol preponderent.