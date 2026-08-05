Cine este personalitatea americană care ar putea apărea pe noua bancnotă de 5 euro

Maria Callas ar putea apărea pe noua bancnotă de 5 euro. Foto: ECB

Peste șase milioane de persoane au participat la votul public privind noul design al bancnotelor euro. Oamenii au fost întrebaţi şi dacă pe bancnota de 5 euro ar trebui să apară Maria Callas, soprana de origine americană și naționalitate greacă sau un design inspirat din natură, notează Newsweek.

Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat un sondaj, disponibil până la 21 septembrie 2026, în cadrul procesului de reproiectare completă a bancnotelor euro, prima astfel de inițiativă de la intrarea acestora în circulație, în anul 2002.

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Votul invită europenii să își exprime opinia cu privire la zece propuneri de design selectate, care vizează două teme concurente: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”.

Ce design ar putea avea noile bancnote euro

În cadrul temei dedicate culturii, Maria Callas ar figura pe bancnota de 5 euro (reprezentând artele spectacolului), compozitorul Ludwig van Beethoven pe cea de 10 euro (muzica), cercetătoarea Marie Curie Skłodowska pe cea de 20 euro (universități și școli), scriitorul Miguel de Cervantes Saavedra pe cea de 50 euro (biblioteci), artistul Leonardo da Vinci pe cea de 100 euro (muzee și expoziții), iar scriitoarea Bertha von Suttner pe cea de 200 euro (piețe publice).

Varianta axată pe natură ar prezenta păsări europene și habitate fluviale pe aversul bancnotelor, alături de instituțiile Uniunii Europene pe revers. Designul bancnotei de 5 euro ar înfățișa un izvor montan și un fluturaș de stâncă, în timp ce celelalte cupiuri ar include pescărașul albastru, prigoria, barza albă, cioc-întorsul și sulanul nordic.

BCE a precizat că variantele selectate provin dintr-un concurs organizat la nivelul întregii Uniuni Europene, care a atras peste 1.200 de propuneri din partea unor designeri grafici. 25 de designeri au fost invitați să elaboreze propuneri, ulterior un juriu independent format din 21 de experți selectând zece dintre acestea. Se preconizează că Consiliul guvernatorilor BCE va alege o propunere spre sfârșitul anului 2026.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că bancnotele euro sunt „mai mult decât un mijloc de plată” și reprezintă „una dintre cele mai concrete expresii ale Europei”.

Cine a fost Maria Callas?

Maria Callas, care a murit la Paris, în 1977, a fost o soprană de operă de origine greacă, născută în Statele Unite ale Americii, renumită pentru versatilitatea sa dramatică și lirică, precum și pentru statutul de una dintre cele mai emblematice și influente voci din lumea operei.

Născută cu numele Anna Maria Sophia Cecilia Kalogeropoulou în Manhattan, New York, la 2 decembrie 1923, din părinți greci, ea s-a mutat la Atena împreună cu mama și sora sa în 1937. A studiat la Conservatorul Național și la Conservatorul din Atena, interpretând primul său rol principal, cel al Toscăi, în opera lui Puccini, în anul 1942.

Cariera sa internațională a început în 1947 cu o reprezentație în opera "La Gioconda" de Ponchielli, iar debutul oficial la Scala din Milano a avut loc în 1951.

Callas a călătorit în Statele Unite la sfârșitul anilor '50 pentru a cânta la Metropolitan Opera din New York. Cele mai multe dintre înregistrările sale au fost realizate în Europa.

Sondajul, până pe 21 septembrie

Sondajul BCE este deschis până la 21 septembrie 2026, în paralel cu un sondaj reprezentativ separat în rândul cetățenilor din zona euro. Se preconizează că Consiliul guvernatorilor va selecta designul final spre sfârșitul anului 2026, pe baza sondajelor, a concluziilor juriului și a unei evaluări tehnice.

Bancnotele nu vor intra imediat în circulație. Designul câștigător trebuie încă dezvoltat, testat și produs, iar bancnotele euro existente vor rămâne valabile.