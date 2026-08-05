A murit Klaus Hänsch, fost președinte al Parlamentului European

<1 minut de citit Publicat la 21:50 05 Aug 2026 Modificat la 21:50 05 Aug 2026

Hänsch, social-democrat german, a condus Parlamentul European între 1994 și 1997. Foto: Profimedia Images

Klaus Hänsch, fost președinte al Parlamentului European a murit, a confirmat, miercuri, actuala președintă a legislativului european, Roberta Metsola, citată de Politico.

„Parlamentul său deplânge pierderea unui susținător neobosit al Europei, care a preluat funcția într-o perioadă de schimbări profunde pentru continentul nostru și care nu a încetat niciodată să creadă în potențialul acestui proiect”, a scris Metsola într-o postare pe rețelele sociale.

„La ultima noastră întâlnire, în urmă cu doar câteva săptămâni, optimismul său neclintit a ieșit din nou la lumină atunci când a vorbit despre eforturile sale continue de a încuraja implicarea civică și de a forma o nouă generație de lideri europeni. Europei îi va lipsi. Odihnească-se în pace”, a adăugat ea.

Hänsch, social-democrat german, a fost președinte al Parlamentului European între 1994 și 1997 și europarlamentar din 1979 până în 2009.

Avea 87 de ani.